Salah veut «plus de respect» pour les femmes

Dans une interview au magazine Time qui l'a classé parmi les 100 personnes les plus influentes en 2019, l'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah s'est montré très critique envers la situation des femmes musulmanes dans le monde.

Il milite pour l'égalité: «Je pense que nous devons changer notre manière de traiter les femmes dans notre culture. C'est quelque chose d'obligatoire, ce n'est pas une option».

Il explique qu'avoir vu comment étaient traitées les femmes «dans sa culture et au Moyen-Orient» lui a fait changer d'avis sur les relations entre hommes et femmes: «Je soutiens les femmes plus qu'avant parce que je sens qu'elles méritent plus que ce qu'on leur donne maintenant».

