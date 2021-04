L'incroyable déroute de la Mannschaft

Après 17 victoires consécutives en qualifications du Mondial, l'Allemagne a été battue à domicile à Duisbourg mercredi 2-1 par la surprenante Macédoine du Nord, cassant du même coup la dynamique de sa préparation pour l'Euro cet été. Malgré un but de Ilkay Gündogan sur un penalty généreux (63e), la Macédoine s'est imposée grâce à Goran Pandev (45e+2) et Elif Elmas (85e). Depuis un 4-4 contre la Suède en 2012, la Mannschaft n'avait plus lâché un seul point dans un groupe de qualification au Mondial.

Les Allemands sont troisièmes de leur groupe de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar avec 6 points, derrière l'Arménie (9 pts) et à égalité avec la Macédoine. «La déception est énorme», a reconnu le sélectionneur Joachim Löw, «il est difficile de faire une analyse à chaud, mais nous étions fatigués, nous avons manqué de fraîcheur, nous avons été lents en attaque, mais même quand nous avons été rapides nous n'avons pas trouvé les moyens de poser des problèmes à notre adversaire».

«Ça ne doit pas arriver. La Macédoine est arrivée deux fois devant notre but et a marqué deux fois. C'était trop facile», a déploré pour sa part le capitaine d'un soir, Gündogan, visiblement désemparé au coup de sifflet final: «Nous avons eu plusieurs occasions et nous n'avons marqué qu'un but. Et sur les deux buts encaissés, nous ne sommes pas bons, à chaque fois il y a un adversaire complètement libre au centre».

La fatigue invoquée pour expliquer la défaite

Comme l'avait déjà montré la laborieuse victoire 1-0 dimanche en Roumanie, le chantier de l'équipe d'Allemagne est d'abord celui du réalisme devant le but. Car si Gnabry, Goretzka ou Werner manquent à l'Euro (11 juin-11 juillet) des occasions énormes comme ils l'ont fait contre la Macédoine, ils risquent de le payer très cher dans le «groupe de la mort», contre la France, championne du monde, le Portugal, champion d'Europe en titre, et la Hongrie, coorganisateur de l'Euro.

Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern et consultant sur RTL, a lui aussi mis la contre-performance sur le compte de la fatigue, Löw ayant reconduit quasiment la même équipe pour ses trois matches en une semaine, contre l'Islande (3-0), la Roumanie (1-0) et donc la Macédoine du nord. L'idée, avait-il, dit, était de rôder une ossature type en vue de l'Euro.

Un message en faveur des droits humains

Mais la Mannschaft, archidominatrice en première période, est cette fois restée stérile, et la punition est venue dans le temps additionnel avant la pause: Goran Pandev, mal marqué par la défense, s'est retrouvé seul aux six mètres en position idéale pour battre ter Stegen (1-0, 45e+2).

Avec un but d'avance, cette équipe macédonienne bâtie pour résister avait évidemment la partie belle. Il a fallu une faute peu évidente sur Sané dans la surface pour que Gündogan égalise sur penalty (1-1, 63e). Mais les Allemands n'y étaient décidément pas, et ont cédé une deuxième fois en fin de match (2-1, 85e).

Avant le match, la sélection allemande a une nouvelle fois délivré un message en faveur des droits humains, augmentant encore la pression sur le Qatar, l'hôte du Mondial 2022, visé par des organisations de défense des droits humains pour son traitement des travailleurs migrants.

(L'essentiel/afp)