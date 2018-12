La demi-​​volée de Rakitic élue plus beau but

L'UEFA a annoncé jeudi le plus beau but de la phase de poules de la Ligue des champions. C'est la magnifique demi-volée d'Ivan Rakitic lors du succès (2-4) du Barça contre Tottenham à Wembley, début octobre, qui l'a emporté, devant des réalisations de Mauro Icardi, Ousmane Dembélé et Cristiano Ronaldo. On vous laisse (re)découvrir ce joli but en images.

?? ...and the best @championsleague goal of the group stage is... Ivan ROCKETic ?? @ivanrakitic ?? pic.twitter.com/4Rt6vMcVHv– FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 décembre 2018

(L'essentiel)