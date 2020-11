Le Brésil s'impose, Cavani voit rouge

Neymar blessé à la cuisse, Suarez infecté par le Covid-19: le Brésil et l’Uruguay étaient privés de leurs attaquants vedettes, mais c’est la Seleçao qui a tiré son épingle du jeu pour s’adjuger sa quatrième victoire en quatre matches dans ces éliminatoires (2-0). Pour ses retrouvailles avec Thiago Silva et Marquinhos, ses anciens coéquipiers au Paris SG, Cavani n’a pas fait parler la poudre et a pris un carton rouge mérité, pour une vilaine semelle sur Richarlison (71e).

La Celeste a laissé l’initiative du jeu à la Seleçao, qui a trouvé le chemin des filets, avec une bonne remise de Jesus pour Arthur, dont la frappe contrée à l’entrée de la surface a trompé le gardien uruguayen (33e). C’est le premier but en 21 sélections pour le milieu de la Juventus, qui n’a dû sa titularisation qu’à la blessure d’Allan, blessé contre le Venezuela.

Le Brésil aurait pu doubler la mise dans la foulée si Firmino n’avait pas raté son face à face avec Campaña (35e). C’est finalement Richarlison qui a inscrit le deuxième but de la Seleçao de la tête, après un bon centre de Renan Lodi (45e). Les hommes de Tite ont ensuite géré leur avance après la pause, surtout après l’expulsion de Cavani, se faisant juste une petite frayeur à un quart d’heure de la fin avec un but de Nuñez refusé sur hors-jeu (75e).

La jeunesse fait gagner l’Argentine

Des buts de Nicolas Gonzalez, 22 ans, et Lautaro Martinez, 23 ans, ont permis à l’Argentine de s’imposer 2-0 à Lima, mardi, et de suivre ainsi le rythme imposé par le Brésil. L’entraîneur argentin Lionel Scaloni cherche, tâtonne, innove, pour bâtir une attaque autour de son maître à jouer, Leo Messi. Et pour ces qualifications, il se fie à la forme du moment de ses joueurs à disposition.

Mardi face au Pérou, il a adjoint à sa star du FC Barcelone deux pointes en attaque. Au côté du désormais incontournable Lautaro Martinez, titulaire pour une quatrième fois, le néophyte entraîneur a titularisé le gaucher Nicolas Gonzalez, déjà buteur lors du match précédent contre le Paraguay (1-1) mais alors positionné en milieu offensif.

Ce nouveau duo d’attaque reléguait sur le banc Lucas Ocampos, qui a une nouvelle fois déçu, et Angel Di Maria, qui n’avait guère brillé lors de son entrée en jeu la semaine dernière. Tout le contraire de Giovani Lo Celso, qui a vu son entente avec Messi récompensée d’une place de titulaire.

(L'essentiel/afp)