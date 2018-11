Griezmann rattache les lacets d'un petit garçon

Antoine Griezmann sait qu'un bon joueur de football ne va nulle part sans une paire de chaussures correctement attachées. Lorsqu'il a remarqué que la jeune mascotte qui l'accompagnait sur le terrain avant la rencontre de Ligue des champions opposant son Atlético à l'AS Monaco, mercredi soir, avait un lacet défait, il n'a pas hésité à rompre avec le protocole.

C'est ainsi que lorsque la caméra défilant devant les joueurs et leurs petits accompagnants avant l'hymne officiel est arrivée au bout du rang, «Grizou» n'était plus à sa place. L'attaquant français de 27 ans s'était agenouillé pour rattacher la chaussure du garçon. Très fier, ce dernier a attendu avec les bras croisé et un beau sourire que la star termine son œuvre. Tout aussi fier, Griezmann n'a pas hésité à partager lui-même la vidéo de la scène sur son compte Twitter.

Le buteur tricolore a ensuite contribué au succès 2-0 du club madrilène sur les Monégasques, en inscrivant notamment le deuxième but, dès la 24e minute.

(L'essentiel/duf)