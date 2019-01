Un match complètement fou à Wolverhampton

Samedi 19 janvier

Wolverhampton a battu Leicester 4-3 au terme d'un match de folie. Les Wolves ont rapidement mené 2-0 par Jota (4e) et Bennett (12e). La partie s'est emballée en seconde période. Gray (47e) et Barnes (51e) permettent à Leicester de revenir au score. Puis Jota, encore lui, redonne l'avantage aux siens à la 64e. Morgan croit décrocher le nul en égalisant pour Leicester à la 87e. Mais, dans les arrêts de jeu, Jota complète son triplé et arraché la victoire (90e+3). Les Wolves passent 8e, juste devant leur adversaire du jour.

[#PL????????] WOLVERHAMPTON 4-3 LEICESTER



⏱ FIN DU MATCH !



⚽ Bennett

⚽ Jota

⚽ Gray

⚽ Coady (csc)

⚽ Jota

⚽ Morgan

⚽ Jota



Vendredi 18 janvier

Le LOSC est plus que jamais dauphin du PSG en Ligue 1, après son succès 2-1 face à Amiens. Les Picards avaient ouvert le score par Otero (5e) mais Leão (45e+2) et Xeka (85e) offrent aux Dogues un succès qui les ramènent à dix points du club parisien, qui a joué trois matches en moins.

Le Bayern Munich a lancé l'opération de poursuite du Borussia Dortmund avec succès. Le club bavarois s'est imposé 1-3 à Hoffenheim grâce à un doublé de Goretzka (34e, 45e+1) et un but de Lewandowski (87e). Schulz avait réduit l'écart (59e). Le Bayern revient à trois points de Dortmund, qui se rend à Leipzig à 18h30 ce samedi.

Getafa a dominé Alavés 4-0 grâce à des doublés de Mata (32e s.p., 88e) et Molina (47e, 55e). Getafe, 6e, revient ainsi à un point d'Alavès, 5e, et deux du Real et Séville, 3e et 4e, qui s'affrontent à 16h15 samedi.

Large leader de la Ligue 2, le FC Metz a chuté à domicile face à Clermont, 1-2. Ayé a ouvert le score pour Clermont (23e), Maïga a égalisé pour les Grenats (58e) mais Honorat (77e) a permis aux Auvergnats de l'emporter et de se hisser sur la troisième marche du podium. Dauphin de Metz, Brest peut revenir à deux points en cas de succès au Paris FC lundi soir.

