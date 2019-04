Arsenal trop fort pour Naples, Félix porte Benfica

Le Benfica a encaissé deux buts à domicile... mais en a inscrit quatre, jeudi soir face à l'Eintracht Francfort en quart de finale aller d'Europa League, 4-2. Grâce à un triplé de Félix (21e, 43e, 54e) et un but de Dias, les Portugais ont toujours mené et pris le meilleur sur des Allemands qui, même réduits à dix après l'exclusion de Ndicka, n'ont jamais abdiqué dans ce match spectaculaire. Jovic (40e) et Paciencia (72e) sont les buteurs pour Francfort.

Dans le choc de la soirée, Arsenal a dominé Naples à domicile, 2-0. Ramsey avait ouvert la marque à la 15e, puis Koulibaly a donné un avantage certain aux Anglais sur un malheureux CSC avant la demi-heure de jeu (25e).

Valence dans les arrêts de jeu

Chelsea, de son côté, a attendu la 86e et un but d'Alonso pour décrocher un court mais précieux succès sur la pelouse du Slavia Prague, 0-1. Enfin, Valence a réalisé un joli coup en dominant le duel espagnol face à Villarreal. À l'extérieur, et alors que le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire, Valence a inscrit deux buts dans les arrêts de jeu pour l'emporter 1-3.

Les matchs retour auront lieu le jeudi 18 avril.

(nc/L'essentiel/afp)