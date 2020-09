Gonzalo Higuain quitte la Juve et signe à Miami

Without further ado… Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq

L'attaquant argentin Gonzalo Higuain qui a résilié son contrat avec la Juventus Turin, jeudi, s'est engagé avec Miami, a annoncé vendredi le club du championnat nord-américain de football (MLS) dont l'un des copropriétaires est David Beckham.

«Bienvenu à l'Inter Miami, Gonzalo Higuain», a tweeté le club floridien en accompagnement d'une vidéo montrant des buts inscrits par Higuain, surnommé «Pipita».

