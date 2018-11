Les Pays-​​Bas arrachent le nul et la qualification

Les Pays-Bas ont renversé la vapeur pour aller chercher le match nul 2-2 en Allemagne lundi et s'offrir la qualification pour le Final Four de la Ligue des nations aux côtés du Portugal, de la Suisse et de l'Angleterre. Étincelants face aux champions du monde français vendredi (2-0), les jeunes Oranje ont cette fois fait preuve de caractère pour arracher sur le fil le nul en Allemagne avec deux buts de Quincy Promes (85e) et, tout un symbole, du capitaine et défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk (90e+1).

My Centreback has sent Netherlands to the UEFA Nations league Semi final. Best defender in the world, my captain. pic.twitter.com/fvfeC2oQzK — . (@VintageSalah) 19 novembre 2018

Avec ce point, les Pays-Bas ont validé leur ticket pour la phase finale de la Ligue des nations, qui se déroulera au Portugal en juin 2019... sans la France, qui a longtemps cru se qualifier tant que l'Allemagne menait. Déjà condamnés à rejoindre la deuxième division de la nouvelle compétition de l'UEFA, les Allemands ont en effet vite pris les devants avec une merveille d'enchaînement contrôle de la tête demi-volée de Timo Werner (9e) et une frappe du grand absent du Mondial, Leroy Sané (20e).

What a goal!



Germany take the lead against the Dutch!



Timo Werner makes it 1-0 with a fantastic strike from distance!



???????? Germany 1-0 Netherlands ???????? #GERNED

pic.twitter.com/PRbmY6OU2m — Under The Floodlights (@UTF_Sport) 19 novembre 2018

Mais, malgré l'entrée de Thomas Muller pour sa 100e sélection, l'équipe de Joachim Low est retombée dans ses travers et termine la compétition avec aucune victoire au compteur. Après un Mondial raté, elle devra encore patienter pour réellement enclencher sa reconstruction.

En Ligue B, le Danemark, déjà assuré de rejoindre l'élite européenne, a fait match nul 0-0 contre l'Irlande, qui descendra en Ligue C. La République tchèque s'est elle maintenue en battant la Slovaquie 1-0 sur un joli lob du joueur de l'AS Rome,a Patrik Schick. Enfin, la Norvège jouera en Ligue B lors de la prochaine édition, à l'horizon 2020, après sa victoire 2-0 à Chypre.

(L'essentiel)