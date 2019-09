Le FC Séville s'impose et devient leader de Liga

Dimanche 15 septembre

Devant à la pause grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (2-0), Arsenal a finalement été accroché à Watford (2-2), à cause de deux erreurs défensives. Ce deuxième nul des Gunners cette saison place l'équipe d'Unai Emery à la 6e place, alors qu'elle pouvait viser le podium.

Saint-Etienne a concédé le match nul face à Toulouse (2-2). Complètement déséquilibrée, l'ASSE s'est fait punir par une équipe toulousaine très efficace et dangereuse à l'image de Wesley Saïd et Aaron Leya Iseka, tous deux titularisés pour la première fois et excellents. Heureusement pour les Verts que Romain Hamouma a répondu d'un superbe doublé (45e, 57e), sans quoi l'entraîneur Ghislain Printant se serait vu projeté illico sur la sellette.

C'est sur la plus petite des marges que Nantes a dominé Reims (1-0) dimanche, lors de la 5e journée de Ligue 1. Coulibaly a fait trembler les filets en deuxième période. Les Canaris en profitent pour prendre la troisième place du classement, au moins provisoirement.

La Lazio a été battu dimanche par Spal (2-1), un mal-classé. Un but dans les arrêts de jeu a scellé le destin de la rencontre et freiné la progression des Romains.

Grâce à un but de Joan Jordan, le FC Séville l'a emporté à Alavès (0-1), dimanche lors de la 4e journée de Liga. Ce succès permet aux Andalous de passer en tête du championnat devant l'Atlético Madrid, battu samedi par la Real Sociedad (2-0). Au même moment dimanche après-midi, l'Espanyol Barcelone est allé s'imposer à Eibar (1-2).

Victoire importante pour l'Atalanta Bergame, qui est allé s'imposer sur le terrain du Genoa (1-2), grâce à des buts de Muriel (64e) et Zapata (90e+5). Criscito avait égalisé dans les arrêts de jeu (90e+1) mais les locaux n'ont pu tenir ce partage des points.

Samedi 14 septembre

Leipzig et Munich ont fait match nul (1-1) samedi dans le match au sommet de la quatrième journée de Bundesliga, permettant au RB de prendre seul la tête avec un point d'avance sur Dortmund, vainqueur 4-0 de Leverkusen. Le Bayern est troisième à un point, à égalité avec Wolfsburg. Robert Lewandowski a ouvert le score pour Munich (3e), marquant son 7e but en quatre journées de championnat. Leipzig, futur adversaire de Lyon en Ligue des champions, a répondu sur penalty par Emil Forsberg (45e+3).

Les Girondins de Bordeaux, auteurs d'un début de rencontre tonitruant avec deux buts en moins de dix minutes, signés Briand et de Préville, se sont imposés devant Metz (2-0), samedi lors de la 5e journée de Ligue 1. Ce succès, le second de la saison après celui obtenu à Dijon (2-1), permet aux Bordelais de grimper dans la première moitié de tableau. Côté messin, après le lourd revers subi à Angers (3-0) et celui concédé à domicile devant le Paris SG (2-0), cette troisième défaite de rang est synonyme de proximité avec la zone de relégation.

#FCGBFCM L'entame de match ratée aura eu raison du #FCMetz. La faute à deux buts encaissés en trois minutes, les Grenats s'inclinent sur la pelouse des @girondins (2-0). Le compte-rendu de la rencontre https://t.co/R6lx2kcbeK



Quentin Salinier / @girondins pic.twitter.com/3b1urynfCA — FC Metz ☨ (@FCMetz) September 14, 2019

Le sans-faute de l'Atlético Madrid s'est arrêté contre la Real Sociedad (2-0), samedi en Liga. La troupe de Diego Simeone a sombré sur la pelouse du nouveau stade Anoeta, inauguré samedi après-midi à Saint-Sébastien. Après cette 4e journée de Liga, le club «colchonero» (1er, 9 pts) se retrouve menacé par le Séville FC (4e, 7 pts), qui se déplace dimanche sur le terrain d'Alavés, et talonné par le Real Madrid (2e, 8 pts).

La Fiorentina et la Juventus n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0-0 en troisième journée du championnat d'Italie. Les attaquants de classe mondiale présents sur la pelouse, comme Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry ou encore Gonzalo Higuain sont restés muets. Naples, de son côté, compte six points après avoir tranquillement battu la Sampdoria Gênes (2-0), en grande difficulté avec trois défaites en trois matches et déjà neuf buts encaissés. Samedi, les deux buts napolitains ont été inscrits par Dries Mertens, en pleine forme avant d'affronter Liverpool mardi au stade San Paolo.

Cinq matchs, cinq victoires. Liverpool ne pouvait rêver meilleur début de saison. Un départ canon confirmé ce samedi contre Newcastle, battu 3-1 avec un doublé de Mané (28e, 40e) et un but de Salah (72e). Willems avait ouvert le score pour les visiteurs (7e). Liverpool compte désormais 5 points d'avance sur Manchester City, qui se déplace à Norwich à 18h30.

Alors qu'il menait 3-0 à la pause contre Levante, après un doublé de Benzema (25e, 32e) et un but de Casemiro (40e), le Real Madrid a vu Levante revenir à 3-2 grâce à Mayoral (48e) et Melero (75e). Les hommes de Zinédine Zidane ont tout de même réussi à maintenir leur dernier but d'avance, qui leur permet de revenir provisoirement en 2e place du classement, à un point des voisins de l'Atlético. Autre motif de satisfaction côté Maison Blanche: Eden Hazard est enfin entré en jeu. Le meneur belge a remplacé Casemiro à la 59e et a joué sa première demi-heure sous le maillot merengue.

Vendredi 13 septembre

Dauphin de l'Atlético Madrid, l'Athletic Bilbao n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 chez le 14e, Majorque. Bilbao reste un point derrière Madrid.

Un doublé de Dembélé (9e, 34e) n'a pas suffi à Lyon pour l'emporter à Amiens, 18e de Ligue 1. Les Amiénois avaient ouvert le score rapidement par Jallet (7e) et ont arraché le nul en toute fin de match par Bodmer (90e+2). De son côté, Lille a dominé Angers 2-1 grâce à Osimhen (39e) et Araujo (53e). Bahoken a sauvé l'honneur sur la fin (87e). Lille revient provisoirement à la 4e place, avec 9 points, autant que le reste du peloton de tête, avec le PSG, Rennes, Nice et Angers. Lyon, 6e, suit à 1 point.

Troisième de la Bundesliga, Wolfsburg n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 sur la pelouse du Fortuna Düsseldorf. Les locaux ont ouvert le score par Giesselmann (17e), les visiteurs ont égalisé par Weghorst (29e).

