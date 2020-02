Klinsmann démissionne du Hertha Berlin

Jürgen Klinsmann n'est (déjà) plus l'entraîneur du Hertha Berlin. L'ex-attaquant du Bayern Munich a en effet annoncé sa démission, via un post Facebook. Le technicien allemand a justifié sa décision en indiquant qu'il avait «besoin de confiance» pour travailler, «surtout dans la lutte pour le maintien», «ce qui n'était pas le cas».

Jürgen Klinsmann a ajouté que dans le combat contre la relégation, «l'unité et la cohésion étaient essentielles». «Si ces deux éléments ne sont pas réunis, je ne peux exprimer mon potentiel d'entraîneur et me montrer à la hauteur de ma tâche. C'est la raison pour laquelle je démissionne de mon poste».

Klinsmann avait été nommé il y a deux mois et demi à peine à la tête de «La Vieille Dame», le 27 novembre 2019, pour être précis. Le Hertha Berlin occupe actuellement la 14e place en Bundesliga et compte six points d'avance sur le barragiste, Düsseldorf.

(L'essentiel)