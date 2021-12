Messi victime d'une grosse arnaque immobilière

Lauréat, lundi, de son septième Ballon d’or, Lionel Messi rencontre moins de succès hors des terrains. C’est du moins ce que le journal espagnol El Confidencial a révélé cette semaine. Selon le quotidien édité à Madrid, l’Argentin de 34 ans serait tombé dans le piège d’une arnaque immobilière en juin 2017.

L’attaquant du Paris Saint-Germain aurait acheté un hôtel de luxe, situé à une quarantaine de kilomètres de Barcelone, d’une valeur de 30 millions d’euros. Le problème? Lorsque la superstar a acquis ce bien, la commune de Sitges avait ordonné la démolition du bâtiment. Une sommation que l’ancien propriétaire s’était bien gardé de confier à l’ancienne légende du club catalan.

