Piqué écope d'une amende de 48 000 euros

Le footballeur international espagnol, Gérard Piqué, devra s'acquitter d'une amende de 200 euros par jour pendant huit mois, soit 48 000 euros, a détaillé dans un communiqué le tribunal supérieur de justice de la région de Catalogne. Piqué, qui était présent à l'audience, a quitté le tribunal en souriant mais sans faire de déclaration.

Il avait été interpellé le 31 août dernier, alors qu'il conduisait sans points sur son permis. En Espagne, une fois tous les points retirés du permis de conduire, ce dernier est suspendu pendant six mois.

Il n'en était pas à son premier écart de conduite: en 2014, il s'en était pris à deux agents de la police municipale voulant lui mettre une amende pour stationnement interdit et avait été condamné à 10 500 euros d'amende pour outrage à agent.

