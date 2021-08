Le Bayern remporte la Supercoupe d'Allemagne

Mardi 17 août

Le Bayern Munich, porté par son attaquant Robert Lewandowski, s'est adjugé 3-1 la Supercoupe d'Allemagne pour la deuxième année consécutive face au Borussia Dortmund, son grand rival en Bundesliga.

Les Bavarois ont fait la différence à deux moments-clés de la rencontre: à la fin de la première période d'abord, sur une tête rageuse de l'attaquant polonais (41e), puis dès la reprise, par l'inusable Thomas Muller (50e). Marco Reus a, un temps, redonné espoir au peuple jaune et noir d'une frappe splendide (64e), avant que Lewandowski ne parachève son récital (74e), sur une erreur de l'arrière-garde de Dortmund.

Le Shakhtar Donetsk s'est imposé 1-0 mardi soir sur le terrain de l'AS Monaco lors du match aller du barrage de la Ligue des champions.

Les Monégasques ont craqué en première période sur une incursion tranchante du Brésilien Pedrinho (19e), qui a donné l'avantage aux siens avant le match retour prévu mercredi prochain à Kharkiv, en Ukraine. Le vainqueur accédera à la phase de poule de la principale compétition européenne.

Dimanche 15 août

Pour son premier match officiel depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone a dominé la Real Sociedad 4-2, dimanche, lors de la 1re journée de Liga dans un Camp Nou qui a retrouvé son public (20 384 spectateurs) pour la première fois depuis février 2020.

Les Catalans se sont imposés grâce à la tête de leur capitaine Gerard Piqué (19e), au doublé de Martin Braithwaite (45e+2 et 59e) et à un but tardif de Sergi Roberto (90e+1). Même s'il a douté lorsque les Basques sont revenus à 3-2, le Barça a pris place à la deuxième position au classement, juste derrière le Real Madrid, dix jours après avoir officialisé le départ de Messi, sextuple Ballon d'or parti au Paris SG.

L'Olympique de Marseille a concédé le match nul contre Bordeaux (2-2), dimanche, dans la chaude ambiance du stade Vélodrome, en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Les Marseillais, portés par leurs supporters, ont pris les devants grâce à Cengiz Ünder et Dimitri Payet, mais Timothée Pembélé et Rémi Oudin ont réduit la marque en seconde période, offrant leur premier point aux Girondins. Avec 4 points en deux matches, l'OM est 6e au classement.

Tottenham a débuté la Premier League par un succès de prestige, à domicile, contre Manchester City, dans le choc du week-end. Un but du Coréen Son a permis de débloquer le compteur des coéquipiers d'Hugo Lloris face au champion en titre.

Leipzig, vice-champion d'Allemagne, a été piégé 1-0 sur le terrain de Mayence, dimanche, pour son premier match de la saison en Bundesliga. Leipzig a couru tout le match après le score après avoir encaissé un but précoce. À la suite d'un corner tiré à gauche, Nordi Mukiele a complètement raté son dégagement, remettant involontairement le ballon dans les pieds du capitaine français de Mayence, Moussa Niakhaté, qui a prolongé le ballon du pied gauche (13e).

Cinq équipes se sont imposées après huit des neuf rencontres de cette première journée de Bundesliga. Avant la dernière rencontre entre Cologne et le Hertha Berlin (17h30), Stuttgart était leader à la différence de buts, devant Hoffenheim, Dortmund, Mayence et Wolfsburg.

L'OL a été lourdement corrigé 3-0 dimanche par Angers, devenu provisoirement leader, et patine en ce début de saison avec seulement un point après deux journées. Après un match nul inaugural à domicile contre Brest (1-1), les Lyonnais, réduits à 10 à l'heure de jeu après l'expulsion de Cornet pour un deuxième jaune, ont sombré au stade Raymond Kopa et sont, pour le moment, quinzièmes. Boufal (20e), Marcelo (53e, csc) et Ounahi (77e) sont les buteurs.

Dans le reste de l'après-midi, Clermont a battu Troyes (2-0), même score pour Nantes face à Metz après des buts de Kolo Muani et Blas, Reims et Montpellier ont fait 3-3, match nul également entre Brest et Rennes (1-1). Un peu plus tard, Lens et Saint-Étienne ont partagé les points à l'issue d'un match très rythmé (2-2).

Samedi 14 août

Le Paris SG a célébré le retour de ses supporters en tribunes par une victoire contre Strasbourg (4-2), samedi pour la 2e journée de Ligue 1, prenant la tête du classement au bout d'une soirée marquée par la présentation de ses recrues estivales, Lionel Messi en tête.

Malgré une frayeur en seconde période alors qu'ils menaient 3-0, les Parisiens ont conservé leur avantage, devenant la première équipe de L1 à enchaîner deux succès.

Lille, le champion de France, a été humilié pour son premier match de la saison à domicile par l'OGC Nice de son ancien entraîneur Christophe Galtier, vainqueur 0-4 samedi lors de la 2e journée de Ligue 1.

Lille et Nice restaient sur deux matches nuls pour l'ouverture de la saison, respectivement à Metz (3-3) et à domicile contre Reims (0-0). Les Niçois, qui menaient déjà 3-0 à la pause, ont marqué par Kasper Dolberg (1e, 64e), Hicham Boudaoui (5e) et Amine Gouiri (45e+4 sur pen.).

Les champions d'Europe en titre n'ont pas manqué leurs débuts en Premier League, quelques jours après avoir remporté la super coupe d'Europe. Les Blues se sont imposés 3-0 face à Crystal Palace grâce à Alonso (27e), Pulisic (40e) et le jeune Chalobah, 22 ans, qui disputait son premier match en championnat d'Angleterre.

Chalobah a marqué un banger pour son premier but en PL avec Chelsea ! Tellement d'émotion il savait même pas comment célébrer pic.twitter.com/jhK1FXvynM — Benito (@Baswa_) August 14, 2021

Les buts ont aussi été nombreux dans les autres matchs de l'après-midi, disputé dans une belle ambiance, avec des stades pleins pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid. Leicester a battu Wolverhampton 1-0 avec un but, bien sûr, de Vardy. Everton a dominé Southampton 3-1, Watford a gagné 3-2 contre Aston Villa. Enfin, Brighton est allé l'emporter 1-2 à Burnley.

BUT ???????????????? !



QUEL BUT D’Abdoulaye Doucouré qui donne l’avantage à Everton face à Southampton sur une passe décisive d’Iwobi ! #EVESOU

pic.twitter.com/w82pXMqNjq — Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) August 14, 2021

Le VfB Stuttgart a démarré la saison tambour battant en écrasant le promu Greuther Fürth 5-1, samedi en 1e journée de Bundesliga. Endo (30e), Klement (36e), Kempf (55e, 76e) et Al Ghaddioui (61e) ont marqué pour le VfB. Leweling a sauvé l'honneur pour le promu (90e+3).

Aute carton de l'après-midi, Hoffenheim est allé s'imposer 0-4 sur la pelouse d'Augsbourg, avec des buts de Bruun Larsen (37e), Adamyan (78e), Rutter (87e) et Rudy (90e+5). Dans les autres matchs disputés samedi après-midi, Wolfsburg a dominé Bochum 1-0 et l'Union Berlin et le Bayer Leverkusen ont fait 1-1. Enfin, l'Arminia Bielefeld et Fribourg se sont séparés sur un score nul et vierge.

Pour son premier match de la saison, devant un Old Trafford plein pour la première fois depuis des lustres, Manchester United a écrasé Leeds 5-1, samedi, avec notamment un triplé de Bruno Fernandes. C'est d'ailleurs le Portugais qui ouvrait la marque à la 31e suite à une passe lumineuse de Paul Pogba.

Leeds égalisait en début de seconde période par Ayling (49e), mais les Reds Devils n'avaient pas trop le temps de s'inquiéter puisque Greenwood leur redonnait l'avantage trois minutes plus tard (52e). Deux autres buts de Bruno Fernandes, dont une somptueuse reprise de volée (54e, 60e) et un but de Fred (68e) donnaient des airs de promenade à cette large victoire.

Vendredi 13 août

Dans un match animé par deux équipes résolument offensives, le Français Alassane Pléa a été le premier à faire trembler les filets cette saison (10e), avant que l'inévitable buteur polonais Robert Lewandowski n'égalise d'une reprise de volée (42e). Les autres matches de la première journée se disputent samedi, avec l'entrée en lice du Borussia Dortmund, et dimanche, avec celle du RB Leipzig.

Schluss in Gladbach! Ein Punkt zum Auftakt in die neue Saison.



♦️ #BMGFCB | 1-1 | 95' ♦️ pic.twitter.com/KP5GLc0Zcz — FC Bayern München (@FCBayern) August 13, 2021

C'est reparti pour la Premier League! Pour son entrée en jeu lors du match inaugural de la saison, Arsenal a déçu ses supporters d'entrée, s'inclinant 2-0 sur la pelouse du promu Brentford. Canes (22e) et Norgaard (73e) ont donné cette première victoire parmi l'élite à leur club.

Le FC Lorient a dominé Monaco pour la deuxième journée de Ligue 1. Les Bretons s'imposent 1-0 grâce à un pénalty de Moffi à la 31e et prennent provisoirement la tête de la Ligue 1 avec 4 points. Monaco est 16e avec un petit point au compteur.

Valence a remporté la match d'ouverture de la Liga 1-0 face à Getafe, sur un pénalty de Soler à la 11e minute de jeu. Les joueurs de Valence ont pourtant joué presque tout le match à 10 après l'expulsion de Guillamon dès la 3e minute du match. Côté Getafe, Cabaco a aussi pris un rouge, à la 77e.

Dimanche 8 août

Le FC Metz était à deux doigts de battre le champion de France en titre. Les Lorrains menaient 3-1 contre Lille, grâce à des buts de Centonze (31e, 52e) et Udol (42e), contre une réalisation de Bottman à la 23e pour les Dogues. Mais, réduits à dix après l'exclusion de Kouyaté (56e), les Grenats ont craqué et Lille est revenu en fin de match par Ikoné (81e) et un but contre son camp d'Oukidja, le gardien messin, à la... 7e minute des arrêts de jeux!

Retournement de situation aussi à Montpellier, où les joueurs de la Paillade menaient 2-0 contre l'OM sur des buts de Peres (30e, csc) et Laborde (34e). Marseille a retourné le match en 12 minutes en seconde période pour s'imposer 2-3 grâce à un but d'Under (68e) et un doublé de Payet (75e, 80e).

Mais c'est Clermont, le promu, et Angers qui sont leaders à l'issue de cette première journée de Ligue 1, grâce à leurs victoires, respectivement 0-2 à Bordeaux et Strasbourg. Nice et Reims ont fait 0-0, Saint-Étienne et Lorient ont partagé 1-1, comme Rennes et Lens.

Samedi 7 août

Le match a été âpre et disputé, mais Leicester, vainqueur de la dernière coupe d'Angleterre, a dominé le champion en titre Manchester City. Leicester remporte le Community Shield 1-0, grâce à un pénalty d'Iheanacho à la 89e.

Le PSG n'a eu besoin que de deux minutes pour l'emporter à Troyes, grâce à des buts de Hakimi (19e) et Icardi (21e). Les promus troyens avaient ouvert le score par El-Hajjam à la 9e. De son côté, Lyon a été tenu en échec 1-1 par Brest, but de Cardona (43e) pour les Bretons et Slimani (62e) pour les gones.

Vendredi 6 août

Monaco et Nantes ont fait match nul pour le premier match de Ligue 1 de la saison. Martins a ouvert le score pour les Monégasques à la 14e, Castelletto a répondu pour les Canaris à la 42e.

(L'essentiel)