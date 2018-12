Pepe quitte Besiktas... et paie le personnel

Pepe et Besiktas, actuel 5e de Süper Lig, se sont mis d'accord pour mettre un terme au contrat qui les lie. Le défenseur portugais avait rejoint la formation stambouliote, à l'été 2017, et son entente courait jusqu'en juin 2019, mais la situation financière très délicate du club qui, éliminé prématurément en Ligue Europa, devra aussi se passer des millions promis par une qualification, a mené les dirigeants à faire le choix de se séparer d'un gros salaire comme celui du champion d'Europe 2016 (plus de 3 millions d'euros par saison, selon plusieurs sources). D'autant plus que le joueur de 35 ans s'est récemment blessé.

Souvent critiqué pour son jeu à la limite sur les terrains, Pepe a toutefois montré qu'il n'était pas une brute en dehors. Selon plusieurs médias turcs, le défenseur aurait payé le salaire de plusieurs employés de Besiktas, comme les jardiniers ou les cuisiniers. Classe.

