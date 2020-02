Deux mois après sa blessure, Depay s'entraîne

Le 15 décembre, lors d'une défaite de l'OL contre Rennes (0-1), Memphis Depay avait été touché lors d'un contact avec Hamari Traoré. On jouait alors la 20e minute. Le joueur rhodanien a serré les dents et n'est sorti qu'à la mi-temps. Les suiveurs ont halluciné, lorsque la faculté a rendu son verdict: rupture du ligament antérieur du genou gauche. On annonçait alors une saison terminée pour l'attaquant néerlandais, qui aurait ainsi manqué l'Euro 2020.

Sauf que l'homme a toujours eu un caractère hors normes et s'est lancé dans une course contre la montre. Le 5 janvier, 16 jours après son passage sur le billard, Depay avait déjà entamé sa rééducation et travaillait en salle de force. Un mois après l'opération, il commençait à remuscler sa jambe. Le joueur a retrouvé le chemin des terrains d'entraînement vendredi et carrément retouché le ballon mercredi, alors que les siens recevaient Marseille en soirée en Coupe de France. Sur son compte Twitter, on le voit enchaîner les courses et frapper le cuir. «Laissez-les parler, pendant qu'on travaille», a-t-il gazouillé.

Alors que les spécialistes lui prédisaient une absence de 6 mois, ils s'étonnent aujourd'hui de ce retour précipité. «Cela me surprend. La croissance d'un nouveau ligament nécessite au moins 5 à 6 mois. Quand je vois la puissance développée, je m'interroge», a notamment dit l'ancien médecin du PSV Eindhoven - où le joueur a été formé - Cees-Rein van den Hoogenband, dans les médias néerlandais.

(L'essentiel)