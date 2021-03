La France garde la tête, l'Allemagne perd chez elle

Après 17 victoires consécutives en qualifications du Mondial, l'Allemagne a été battue à domicile à Duisbourg mercredi 2-1 par la surprenante Macédoine du Nord, laissant à l'Arménie la première place du groupe J sur la route du Mondial-2022 au Qatar.

Malgré un but de Ilkay Gündogan sur un pénalty généreux (63e), la Macédoine s'est imposée grâce à Goran Pandev (45e+2) et Elif Elmas (85). Depuis un 4-4 contre la Suède en 2012, la Mannschaft n'avait plus lâché un seul point dans un groupe de qualification au Mondial.

L'équipe de France a enchaîné contre la Bosnie (1-0) un deuxième succès d'affilée en qualifications pour le Mondial-2022, une victoire à Sarajevo qui permet aux champions du monde de rester en tête de leur groupe.

Les Français ont dominé les Bosniens sur un but d'Antoine Griezmann (60e), son 35e en sélection, et restent premiers du groupe D avec sept points, soit quatre de plus que l'Ukraine qui a été accrochée 1-1 à la surprise générale mercredi par le Kazakhstan, lanterne rouge.

L'Italie s'est logiquement imposée mercredi en Lituanie (2-0) en qualifications du Mondial-2022, un résultat qui permet au sélectionneur azzurro Roberto Mancini de rejoindre sur les tablettes Marcello Lippi avec 25 matches consécutifs sans défaite.

Après une première mi-temps au ralenti avec une équipe bis, l'Italie a changé de rythme après la pause pour prendre l'avantage par Stefano Sensi (47e). Ciro Immobile, après une incroyable farandole d'occasions manquées, s'est rattrapé en marquant le second but en toute fin de match sur penalty (90+4e). L'Italie enchaîne avec une troisième victoire en trois matches dans les qualifications.

L'Angleterre est allée chercher au forceps une victoire (2-1) contre la Pologne, mercredi, qui lui permet de faire le plein de points après trois matches dans le groupe I des éliminatoires pour le Mondial 2022.

Une bévue de John Stones avait offert à Jakub Moder une égalisation inespérée (1-1, 58e), après l'ouverture du score sur pénalty par Harry Kane (1-0, 19e), mais c'est finalement l'autre Harry, Maguire, qui a scellé la victoire des Three Lions en toute fin de match (2-1, 85e).

(L'essentiel/afp)