Le Bayern Munich a rendu hommage à Arjen Robben

La retraite d'Arjen Robben marque la fin d'une époque pour le football néerlandais, mais aussi au-delà. Ses coéquipiers du Bayern Munich n'ont pas manqué de lui rendre hommage après l'annonce de jeudi, même s'il était acquis depuis des mois que l'ailier, arrivé au club en 2009, ne rempilerait pas en Bavière.

Robben était «le meilleur coéquipier que je pouvais imaginer au Bayern», a indiqué sur Twitter Franck Ribéry. Les deux joueurs ont formé un duo d'ailier souvent très redoutable. «Robbery ne sera jamais oublié», poursuit d'ailleurs le Français, qui quitte également le club allemand cette année. «Un grand quitte le monde du football, merci pour ces moments fantastiques, ces dix dernières années», abonde Thomas Muller, appuyant son message d'une photo des deux joueurs en match.

Une action de but maintes fois répétée

Le défenseur Jérôme Boateng a également fait part de son «honneur d'avoir joué avec Arjen», tandis que Philipp Lahm, ancienne gloire du club, l'a remercié pour «le temps passé ensemble et les succès». Le latéral gauche David Alaba a salué le joueur, mais aussi l'homme: «Ton jeu était particulier, ton caractère était plus que spécial».

Au Bayern et au-delà, beaucoup d'observateurs ont rappelé sa victoire en Ligue des champions (2013), avec son but décisif à la 89e minute. Les défenseurs ne sont pas prêts non plus d'oublier son fameux geste, reproduit avec succès à maintes reprises: accélération côté droit, crochet du gauche, frappe enroulée dans le filet opposé, but. «Robben fait tout le temps le même geste et tout le monde le sait, disait de lui Raphaël Guerreiro, aujourd'hui à Dortmund. Ce qui est cruel, c'est que je pense que dans la tête des défenseurs, t'as envie de te dire qu'il va changer, que justement, cette fois-ci, il ne va pas le faire. Et puis, au final, à chaque fois c'est pareil».

Quelques-uns des buts «à la Robben»

A great one leaves the football stage. Thank you for all the fantastic moments and games in the last 10 years, Arjen . All the best for the future, my friend #thankyou #arjenrobben #fcbayern #esmuellert #miasanmia #Robben pic.twitter.com/NNVYGHuvNU — Thomas Müller (@esmuellert_) 4 juillet 2019

A big player and great man leaves the football stage. It was an honour to play with you Arjen and to celebrate such big titles with you. All the best my friend. Enjoy ❤ pic.twitter.com/Nb0ER5tb2u — Jerome Boateng (@JB17Official) 4 juillet 2019

Karriereende eines einzigartigen Sportlers - danke für die gemeinsame Zeit und die Erfolge, die wir zusammen beim @FCBayern erleben durften, Arjen. Alles Gute für deine Zukunft! #MiaSanMia pic.twitter.com/R3suSwf3o8 — Philipp Lahm (@philipplahm) 4 juillet 2019

Your game was something else, your character more than special. Sad to hear you leavin' the big stage now but I can call myself very proud to have been not only a witness but also a team mate of one of this milleniums best wingers. Enjoy every piece of ur future, @arjenrobben! pic.twitter.com/boTWsf2J6J — David Alaba (@David_Alaba) 4 juillet 2019

Thank you for everything you've done for the club, legend pic.twitter.com/5q0QYSF4Oo — Serge Gnabry (@SergeGnabry) 4 juillet 2019

Ist es wirklich schon so spät? ⏰ Thank you for everything, @ArjenRobben! Es war mir eine Ehre! pic.twitter.com/RO2aMSslAn — Leon Goretzka (@leongoretzka_) 5 juillet 2019

(jg/L'essentiel/afp)