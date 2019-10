Klopp admet avoir «perdu le contrôle du match»

Liverpool et Salzbourg se sont livré un duel acharné mercredi lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Reds se sont finalement imposés 4-3, au terme d'une rencontre au scénario incroyable. Les champions d'Europe en titre ont démarré pied au plancher et semblaient avoir fait le plus dur, menant 3-0 au bout d'un peu plus d'une demi-heure de jeu. Mais Salzbourg a égalisé à la 60e, avant de finalement céder sur un deuxième but de Mohamed Salah (69e).

À l'issue de la rencontre, Jürgen Klopp, coach de Liverpool, expliquait ne «pas être en colère»: «Je nous ai vus bien jouer, et puis nous avons pris de mauvaises décisions. On a essayé de récupérer la bonne dynamique dans le match, mais nous n'y sommes pas arrivés avant qu'ils égalisent. C'est comme ça, on ne pense pas qu'on gagne tous les matches de Ligue des Champions à domicile 6 ou 7 à 0». Il estime surtout que son équipe a «perdu le contrôle du match pendant quelques minutes», ce qui «ne devrait pas arriver».

En face, son homologue de Salzbourg, Jesse Marsch, a expliqué au micro de BeIN Sports que c'était «la fierté qui dominait» après la rencontre. Selon lui, son équipe a été remobilisée à la mi-temps. «Le principal message à la pause a été "Allez ! Jouons comme on sait faire !". On avait trop de respect pour Liverpool. Et au final, (mes joueurs) ont grandi au fil du match, ils ont poussé la partie aussi loin qu'ils pouvaient». L'Américain a enfin admiré la force de son adversaire: «Il faut reconnaître le mérite de Liverpool, à 3-3, d'avoir trouvé le moyen de marquer le but victorieux».

(L'essentiel/afp)