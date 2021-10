Mo Salah entre dans les manuels scolaires

D’après le journal anglais The Times, l’histoire de Mohamed Salah (29 ans) sur et en dehors des terrains sera incluse dans les livres des écoles primaires et secondaires en Égypte. Le programme sera adapté en fonction des âges. Les enfants les plus jeunes apprendront l’immense contribution de Salah sur le terrain, tant pour ses différents clubs que lorsqu’il joue sous les couleurs de son équipe nationale.

Quant aux élèves du secondaire, ils découvriront les actions caritatives à mettre à l’actif de l’attaquant des Reds et par la même occasion comment il a rendu service à toute la société. Il a par exemple aidé son village de Nagrig, situé dans le nord de l’Égypte, une zone agricole très pauvre. Il lui a permis d’avoir accès aux soins médicaux par des ambulances, à l’éducation par une école pour filles, et à la santé grâce à la création d’une station d’épuration.

Il faut ajouter à cela la création d’un groupe d’aide aux orphelins et aux personnes démunies dans la région de Gharbia, où se trouve Nagrig.

Un faiseur de bonheur

Lorsque l’on possède une telle star dans son pays, il faut la choyer et la mettre en avant. Les Égyptiens ont fait le choix de rendre leur icône la plus lisse possible. Pour preuve: le texte destiné aux élèves plus âgés dit: «Le désir de Salah d’aider les autres est dû au fait qu’il veut donner aux jeunes une chance de réussir». Pas très original.

Mais Mohamed Salah reste un modèle pour des millions d’Égyptiens. À tel point qu’ils lui donnent le surnom de «faiseur de bonheur». Afin d’illustrer le manuel, ses éditeurs ont choisi de publier une photo de la star en compagnie de sa fille de sept ans, Makka. Une référence à la ville la plus sacrée de l’islam.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)