Atlético-​​Real: dix buts et une grosse bagarre!

L'Atlético de Madrid a infligé vendredi une correction au Real Madrid en l'emportant 7 à 3 dans un derby madrilène amical qui s'est joué sur la pelouse d'East Rutherford, près de New York. Cette rencontre se déroulait dans le cadre de l'International Champions Cup (ICC), une série de matchs amicaux de pré-saison aux États-Unis.

À la mi-temps, le gardien belge du Real Madrid Thibaut Courtois, trompé à cinq reprises en première période, a été remplacé par Keylor Navas. Et à l'heure de jeu, Diego Costa, auteur d'un quadruplé, et Daniel Carvajal en sont venus aux mains et ont été tous deux expulsés. Les deux équipes ont d'ailleurs terminé le match à dix.

Diego costa and Carvajal Red card.Diego doing what Diego's do pic.twitter.com/pdO4itFfGu– Blue Is The Color (@_piensky) July 27, 2019

(L'essentiel/afp/jsa/nxp)