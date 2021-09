Il marque depuis un angle impossible

How did that one go in?!



Michael Barrios scores from the tightest of angles pic.twitter.com/6SuL9amn41 — Major League Soccer (@MLS) September 16, 2021

La Major League Soccer a un nouveau candidat au titre du plus beau but de l’année. Le match entre le Colorado Rapids et les Portland Timbers a été animé (quatre buts et un carton rouge), mais c’est l’action de la 88e minute qui a retenu toute l’attention. Débordant sur la droite, le joueur du Rapids Michael Barrios a, volontairement ou non, marqué un but impossible de l’extérieur du pied, à quelques centimètres seulement de la ligne de but. Son exploit avait donné l’avantage à son équipe, avant que les Timbers, pourtant réduits à dix dès la 42e minutes, ne reviennent au score dans les arrêts de jeu (2-2.)

(L'essentiel)