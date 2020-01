Ronaldo s'est offert l'appart le plus cher du Portugal

Dentro da nova casa de Ronaldo em Lisboa https://t.co/yscBGsobsi pic.twitter.com/tjQ91n9i3o — Márcio M. Silva (@marciojmsilva) January 19, 2020

Cristiano Ronaldo a des goûts de luxe et les moyens financiers pour les assouvir. La star portugaise a acheté il y a un peu plus d'un an l'appartement le plus cher de Lisbonne et du Portugal, indique Le Parisien, reprenant une information de l'hebdomadaire Expresso.

L'attaquant de la Juve a acquis cette résidence de luxe de 287 m² - plus 260 m² de terrasse - située au 13e étage et offrant une vue panoramique sur la ville et le Tage, pour 7,2 millions d'euros, soit plus de 20 000 euros le mètre carré. Pour cette somme, le quintuple Ballon d'or et les siens profiteront à loisir de trois suites, d'un spa et d'une magnifique piscine extérieure.

L'appartement acheté par CR7 est situé dans une des rues les plus chères de la capitale. L'immeuble, «Castilho 203», a abrité des bureaux pendant plusieurs dizaines d'années. Il a été racheté 30 millions d'euros par Vanguard Properties en 2007, qui en a fait un projet résidentiel de 20 appartements luxueux.

