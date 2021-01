«Avec Messi, on partage beaucoup de choses»

L’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a assuré mardi qu’il partageait «beaucoup de choses» avec son compatriote Lionel Messi, mais n’a pas précisé si le club parisien essaiera d’attirer le capitaine du FC Barcelone, en fin de contrat en juin. «Tout le monde rêve d’avoir les meilleurs joueurs avec soi», a déclaré Pochettino dans un entretien donné à la radio espagnole Cadena Ser dans la nuit de mardi à mercredi, dans lequel il a été très prudent.

«J’ai un immense respect pour les joueurs que j’ai dans mon équipe mais je dois aussi avoir du respect pour les joueurs d’autres équipes», a affirmé le technicien argentin, qui a remplacé Thomas Tuchel, sur le banc parisien, le 2 janvier.

«L’amour pour Newell Old Boys»

Pochettino a souligné qu’avec Messi, «on partage des choses très puissantes, comme l’amour pour Newell Old Boys», un des clubs de Rosario, en Argentine. «On est tous deux sortis de là, je crois que c’est quelque chose qui nous unit fortement, cette passion pour le rouge et le noir (les couleurs du club)», a continué Pochettino, admettant toutefois ne pas savoir ce qu’il adviendra entre la superstar argentine et le PSG.

Mardi, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, a indiqué dans un entretien à France Football que «les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n’est bien sûr pas le moment d’en parler, ni d’y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près».

«Depuis que l’on est arrivé, on n’a presque pas eu le temps de parler de quoi que ce soit avec Leo (Messi) et le président (du PSG, Nasser Al-Khelaïfi), du mercato maintenant et du mercato du futur. On est concentrés sur comment parvenir à la meilleure forme pour être compétitif et gagner des matches», a déclaré Pochettino à la Cadena Ser.

Conserver Mbappé

L’entraîneur argentin a également évoqué la superstar Kylian Mbappé, convoitée par le Real Madrid, d’après la presse espagnole. «On a une très bonne relation et lui est très content d’être à Paris. On verra ce qu’il adviendra, mais je n’ai aucun doute sur le fait que Kylian aime être ici à Paris», a ajouté «Poche».

«Je crois que le club travaille et fait des efforts pour prolonger les joueurs que l’on juge importants. C’est clair que Kylian est un joueur avec un potentiel énorme, et puis quel entraîneur ne voudrait pas avoir Mbappé dans son équipe pour longtemps?», a conclu Pochettino.

(L'essentiel/AFPE)