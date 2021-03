Son but de 60 mètres fait le bonheur du Net

C’est le but qui tourne actuellement en boucle sur les réseaux sociaux, et il n’est pas l’œuvre d’une star d’un grand championnat. Largie Ramazani, joueur de l’équipe réserve d’Almeria (quatrième division espagnole), a inscrit le seul but du match de son équipe contre Torredonjimeno (1-0).

Le Belge de 20 ans, formé à Anderlecht, Charlton et Manchester United, a lobé le gardien grâce à une frappe monstrueuse décochée à près de soixante mètres du but adverse. «Un but digne du Prix Puskas», a osé son club en postant la réussite sur les réseaux sociaux.

Largie Ramazani compte à son actif une seule rencontre chez les professionnels: un match avec Manchester United à Astana le 28 novembre 2019 en Europa League. Les Red Devils s’étaient inclinés 2-1.

(L'essentiel)