Les légendes du Bayern ont profité de l'Oktoberfest

La victoire du Bayern Munich contre Cologne entérinée (4-0), l'entraîneur du Bayern Munich Niko Kovac et le directeur sportif du club bavarois Hasan Salihamidzic sont allés fêter leur victoire à l'Oktoberfest, qui ouvrait ses portes samedi. Ils se sont retrouvés sous la tente de Paulaner, célèbre brasserie munichoise, également sponsor du club.

L'entraîneur germano-croate n'a ainsi pas hésité à lever sa chope, moment immortalisé sur le compte Twitter du Bayern. Mais il n'était pas seul à le faire. Si ses joueurs ne l'ont pas accompagné, il a retrouvé d'anciennes gloires du Bayern. On a ainsi reconnu Luca Toni, Daniel Van Buyten, Bixente Lizarazu, Giovane Elber, Paulo Sergio, Hans-Jörg Butt ou Ivica Olic, pour ne citer qu'eux. Entre dirigeants actuels et anciens joueurs, l'ambiance était clairement à la fête.

Going in to work on a Monday with that winning mood...#FCBKOE pic.twitter.com/DsH1NdHUXE