Lukaku offre un doublé à l'Inter Milan

Dimanche 2 février

L'Olympique de Marseille a fait match nul à Bordeaux dimanche (0-0) pour le compte de la 22e journée et permet au Paris SG, solide leader du Championnat avec 55 points, d'accroître son avance sur les Olympiens, deuxièmes, à douze points.

Les Bordelais auraient pu espérer mieux: le but du défenseur brésilien Pablo a été refusé pour main après visionnage de la VAR (41e) et Mandanda, auteur de deux arrêts décisifs, a permis à l'OM d'arracher un point. Rennes, troisième, revient à seulement trois longueurs des Marseillais qui n'ont plus perdu en championnat depuis le 27 octobre dernier lors de la défaite face au PSG (4-0).

Le FC Barcelone a battu Levante 2-1 dimanche soir au Camp Nou en clôture de la 22e journée de championnat d'Espagne, et reste deuxième à trois longueurs du leader, le Real Madrid (49 pts).

Lukaku s'est mis en évidence avec un doublé: une belle frappe du gauche (64e) et un penalty (71e). Malgré les titularisations de ses trois recrues «made in Premier League» (Eriksen, Young et Moses), l'Inter a souffert pendant une heure. Mais cette victoire est la bienvenue après trois matches nuls consécutifs. (0-2 face à l'Udinese)

LUKAKU GOAL INTER MILAN 1-0 FOLLOW FOR LIVE GOALS pic.twitter.com/7DqBXT9gTY — HD GOALS LIVE (@HDGoalsLive) February 2, 2020

Pénalty raté, expulsion inutile, deux buts encaissés sur les deux premiers tirs adverses, la défaite de Manchester City à Tottenham (2-0), dimanche pour la 25e journée, résume pourquoi les tenants du titre se retrouvent à 22 points de Liverpool. Jamais une équipe en tête du championnat anglais n'avait affiché une telle avance sur son poursuivant immédiat.

Le FC Metz s'est imposé 3-1 face à Saint-Étienne grâce au doublé d'Opa Nguette et au but d'Habib Diallo. À la dernière minute, Hamouma a réduit l'écart avec le club messin.

La Lazio Rome a porté sa série d'invincibilité en Serie A à 16 matches de rang ce dimanche, en s'imposant face à la SPAL (5-1). La Lazio prend donc la deuxième place du classement. L'AC Milan a souffert contre l'Hellas Vérone à San Siro (1-1) sans Zlatan.

[⚽ VIDÉO BUT] ????????

Quel lob de Ciro Immobile qui trompe toute la défense !

L'attaquant de la Lazio a fait danser le gardien de la SPAL et a ponctué son action d'un lob parfaitement réalisé

25ème but en Serie A cette saison !https://t.co/YVkILOJcJs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 2, 2020

Arsenal continue d'alterner le correct et le médiocre avec un match nul sans saveur dimanche chez Burnley (0-0), pour la 25e journée de Premier League, qui le laisse à une piteuse 10e place du championnat.

Le podium s'éloigne pour Lyon: battu 2-1 dimanche à Nice, lors de la 22e journée de Ligue 1, l'OL reste bloqué en 6e position, à huit points du Stade Rennais, 3e.

Battue la semaine dernière par Naples, la Juventus s'est relancée dimanche lors de la 23e journée du Championnat d'Italie en dominant tranquillement la Fiorentina 3-0 grâce notamment à deux pénaltys de Cristiano Ronaldo, qui ont provoqué la colère du président de la «Viola».

Avec ce succès, la Juventus reprend six longueurs de marge sur l'Inter Milan (2e), qui ira dans la soirée affronter l'Udinese (15e).

Cristiano Ronaldo scores in his ninth league game in a row



Enjoy the match live on @FDLM30 #JuveFiorentina



pic.twitter.com/oeh8FXXqmz — - (@sports2103) February 2, 2020

Samedi 1er février

Le Paris Saint-Germain a répondu à Dortmund, dans le duel à distance qui oppose les deux clubs appelés à se rencontrer bientôt en 8es de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens ont étrillé Montpellier (5-0), soit une victoire identique à celle de Dortmund, un peu plus tôt dans l'après-midi, face à l'Union Berlin. Sarabia, Di Maria, Congré contre son camp, Mbappé et Kurzawa ont été les buteurs parisiens du jour.

Liverpool a largement dominé Southampton (4-0), alors que dans la course à la Ligue des champions, Leicester et Chelsea se sont neutralisés (2-2). Les Reds ont trouvé l'ouverture juste après le retour des vestiaires sur une frappe d'Alex Oxlade- Chamberlain (47e). Jordan Henderson (2-0, 60e) et un doublé de Mohamed Salah (3-0, 72e, puis 4-0, 90e) ont donné une ampleur trompeuse à un succès une nouvelle fois au forceps.

Le Bayern Munich a gagné à Mayence (3-1) et pris la tête de la Bundesliga. Le champion en titre compte désormais 42 points, soit un de plus que Leipzig, qui a concédé le nul sur sa pelouse face à Mönchengladbach. Dortmund s'est imposé pour sa part 5-0 contre l'Union Berlin et prend la troisième place à trois points du Bayern. Le Borussia vient de marquer 15 buts en trois rencontres, dont sept sont l'œuvre de son nouveau prodige de 19 ans Erling Haaland, recruté en janvier.

Grâce à un but de son attaquant français Karim Benzema (56e), le Real a dominé l'Atlético Madrid (1-0) et conforté sa place de leader de la Liga. Les Madrilènes comptent désormais six points d'avance sur le Barça, qui reçoit dimanche Levante.

(L'essentiel/afp)