La Juventus et le Bayern font honneur à leur rang

Dimanche 16 février

Arsenal a enchaîné un huitième match de suite sans défaite, toutes compétitions confondues, en prenant le meilleur sur Newcastle (4-0). Mieux, les hommes de Mikel Arteta ont repassé la marche avant en mettant fin à quatre matches nuls de suite en championnat. Un succès net et sans bavure, même si les trois premiers buts sont venus de gros cadeaux de la défense noire et blanche. Revenu dans la première moitié du classement (10e), Arsenal n'a que six points de retard sur Tottenham, avant un sprint final très indécis pour les accessits.

Après avoir inscrit trois buts en douze minutes, le Bayern Munich a tranquillement géré son avance, dimanche à Cologne lors de la 22e journée de Bundesliga. Lewandowski, Coman et Gnabry ont fait tremblé les filets d'entrée, puis Gnabry y est allé de son doublé en deuxième mi-temps. Le but d'Uth n'a permis aux locaux que de sauver l'honneur. Le Bayern retrouve logiquement son fauteuil de leader de Bundesliga.

Pas de pépin pour la Juventus, qui a dominé Brescia (2-0), l'avant-dernier du classement, lors de la 24e journée de Serie A. Dybala et Cuadrado ont marqué, permettant à la Vieille Dame de conserver sa première place. De son côté, la Fiorentina a fait un carton à Gênes (1-5), avec des doublés de Vlahovic et Chiesa.

La situation se complique encore pour Lyon, qui n'a pas réussi à dominer Strasbourg (1-1), lors de la 25e journée de Ligue 1. Le but de Bertrand Traoré (22e) n'a pas suffi à lancer l'OL, qui a vu son adversaire revenir avant la pause, par Zohi (42e). Lyon occupe une inquiétante 10e place au championnat, trois points et trois places derrière Strasbourg.

Tottenham s'est emparé d'un ticket virtuel pour la Ligue des Champions en allant gagner in extremis (2-3) chez le mal classé Aston Villa, dimanche pour la 26e journée de Premier League. Avec 40 points, les Spurs finiront la journée à la 5e place, un rang qualificatif pour la C1 si l'exclusion de Manchester City de toute compétition européenne par l'UEFA pour non-respect du fair-play financier se confirme. Cette victoire rapproche aussi les hommes de José Mourinho à une longueur seulement de Chelsea, 4e, qui reçoit Manchester United lundi.

Mauvaise opération pour le FC Séville, tenu en échec par l'Espanyol Barcelone dimanche, lors de la 24e journée de Liga. Les Andalous ont rapidement mené au score grâce à Ocampos (15e), mais ils se sont ensuite fait passer devant, via des réalisations Embarba (35e) et Wu (50e). Suso (80e) a fini par égaliser. Séville reste 5e, le classement étant très serré en Espagne pour les places européennes.

Samedi 15 février

Les Gardois ont signé un 4e succès consécutif en Ligue 1 et sortent de la zone rouge. Les voilà désormais 17e, avec un point d'avance sur Dijon, qui a réussi un match nul courageux à Bordeaux (2-2). Nice s'est imposé à Toulouse (0-2) et a rapproché un peu plus les Toulousains de la Ligue 2. Le FC Metz a obtenu un bon point sur la pelouse de Nantes (0-0), grâce notamment à son gardien Alexandre Oukidja.

Un but de Sadio Mané en fin de rencontre (78e) a suffi à Liverpool pour s'imposer ce samedi à Norwich. Le leader de Premier league compte désormais 25 points d'avance sur Manchester City, en pleine tourmente depuis son interdiction de disputer les Coupes d'Europe ces deux prochaines saisons.

Rapidement menés 3-0 à Amiens, les Parisiens ont effectué une spectaculaire remontada pour mener 4-3, avant de finalement concéder le nul 4-4. Herrera a sonné la révolte du leader du championnat juste avant la pause. Koussi, double buteur, et Icardi ont finalement réussi à inverser la tendance. Les hommes de Tuchel pensaient avoir fait le plus dur mais Amiens a arraché l'égalisation dans les arrêts de jeu, grâce à Guirassy.

Le Barça a battu Getafe (2-1) et revient provisoirement à hauteur du leader, le Real Madrid. Antoine Griezmann a ouvert le score pour les Catalans (33e), imité six minutes plus tard par Sergi Roberto (39e). Getafe a réduit la marque un peu après l'heure de jeu, par Angel (2-1, 66e).

Leipzig a battu Brême 3-0 et repris provisoirement la tête de la Bundesliga, avec deux points d'avance sur le Bayern, qui n'aura pas le droit à l'erreur dimanche sur le terrain du mal classé Cologne. Le RB s'est offert une promenade de santé à domicile face au relégable Brême. L'international Lucas Klostermann a ouvert le score (18e), suivi par le Tchèque Patrik Schick (39e), et l'espoir français Nordine Mukiele (46e).

Majorque, 18e de Liga, s'est donné un peu d'air en battant Alavés, 14e, 1-0, but de Cucho Hernandez (63e).

Burnley l'a emporté 1-2 sur la pelouse de Southampton, buts de Westwood (2eà et Vydra (60e), contre une réalisation de Ings (18e).

Vendredi 14 février

Le BVB Dortmund, troisième de Bundesliga, a dynamité le 9e, l'Eintracht Francfort 4-0, avec des buts de Piszczek (33e), Sancho (50e), Haaland (54e) et Guerreiro (74e). Un succès de bon augure pour le club de la Ruhr à quelques jours d'affronter le PSG en Ligue des Champions. Le jeune Erling Haaland, arrivé au mercato d'hiver, en est à 9 buts en 6 matchs de Bundesliga. Et il a encore faim!

Le FC Valence et l'Atlético de Madrid ont fait mach nul 2-2. Madrid a mené deux fois, grâce à Llorente (15e) et Partey (43), mais Valence a égalisé à chaque fois par Paulista (40e) et Kongdobia (59e). L'Atlético reste 4e à 12 points du leader et voisin, le Real Madrid.

Le troisième de Premier League a échoué à ravir la deuxième place du classement à Manchester City, concédant le nul 0-0 à Wolverhampton. Leicester conserve donc un point de retard sur City et 23 sur Liverpool, qui se déplace chez la lanterne rouge samedi à 18h30.

Monaco a battu Montpellier 1-0, but de Slimani (52e), effectuant ainsi une belle opération au classement. Le club de la Principauté remonte en effet à la 5e place, à 2 points du 4e Lille et à 3 points de Rennes, qui occupe la troisième place du podium, qualificative pour la Ligue des champions.

