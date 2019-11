Il bouscule le coach et déclenche une bagarre

ptdrrrr mais keskil a branlé david abraham https://t.co/S6Mulg07u4 — TURBOOYONGOOOO (@TURBOVROUMCHKO) November 11, 2019

Le capitaine de Francfort, David Abraham, n'aime pas perdre. Alors que son équipe est menée 1-0 dans les arrêts de jeu à Fribourg, il court chercher le ballon sorti des limites du terrain, juste devant le banc fribourgeois. Sur son chemin se trouve l'entraîneur de Fribourg, Christian Streich. Au lieu de l'éviter, Abraham poursuit sa route, et bouscule sans ménagement le coach adverse.

La scène provoque une bagarre générale et Abraham a reçu deux cartons jaunes coup sur coup: un pour sa faute sur Streich et un autre pour son implication dans la bagarre. Vincenzo Grifo a de son côté été expulsé du côté de Fribourg, qui s'est imposé 1-0 au final.

À la fin du match, calmés, les deux joueurs expulsés (Abraham et Grifo) ont posé ensemble. Quelques instants plus tard, Francfort a publié un message de son capitaine, dans lequel Abraham présente ses excuses et affirme avoir discuté avec Chrtistian Streich, et mis les choses au clair. Tout est bien qui finit bien.

? Nach dem Spiel gibt man sich die Hand @Eintrachtpic.twitter.com/scLLmkKOBs– SC Freiburg (@scfreiburg) November 10, 2019

(L'essentiel)