La capitaine de l'équipe de France a sa Barbie

Une Barbie en l'honneur d'une footballeuse. Une situation sûrement impensable lors de la création de la fameuse poupée en 1961. Mais en 2020, tout est différent. Le groupe Mattel, créateur et producteur des fameuses poupées, a décidé de s'inspirer de la figure d'Amandine Henry.

La capitaine de l'équipe de France et de l'Olympique Lyonnais est ainsi reconnue à travers cette série créée pour promouvoir l'action et les combats menés par ces femmes et ainsi permettre à leurs métiers d'être davantage médiatisés et connus des plus jeunes».

On retrouve dans la même collection des poupées à l'effigie de la cheffe étoilée Hélène Darroze, la journaliste Apolline de Malherbe ou encore le mannequin «grande taille» Ashley Graham. Si la poupée ne sera pas commercialisée, la joueuse s'engage à lutter contre les stéréotypes durant l'année de sa désignation.

«Je cherchais à rentrer dans le moule»

À l'annonce de la sortie de cette nouvelle poupée, Amandine Henry s'est livrée dans les colonnes du magazine Elle: «Quand je pense à Barbie, je pense au côté glamour, à l'aspect princesse et le fait que la marque ait souhaité s'associer à une footballeuse est très encourageant. Je pense que les mentalités évoluent et à travers cette Barbie, j'espère montrer encore plus l'exemple et surtout prouver que même si on est une petite fille et qu'on veut faire du foot, c'est possible».

La situation était bien différente lorsqu'elle était encore jeune et que le football était moins ouvert à la gent féminine: «Je jouais dans une équipe de garçons. Par mimétisme, je portais des vêtements amples, je m'attachais systématiquement les cheveux. Je cherchais à rentrer dans le moule. Mais aujourd'hui, j'assume parfaitement de jouer au foot et de porter des talons en dehors de l'entraînement» confiait-elle à nos confrères de 20 minutes France.

Je suis fière d'être célébrée en tant que femme inspirante par @Barbie car elle est certes emblématique mais elle représente aussi une femme avec beaucoup de valeurs.J'ai envie d'aider les prochaines générations à briser le plafond des rêves. #Barbie#Barbierolemodelspic.twitter.com/V8Ad7xwzrr– AMANDIN? H?NRY (@amandinehenry6) March 3, 2020

