«Les autres sont excellents... Moi, je suis exceptionnel»

L’attaquant français Eric Cantona va rejoindre Alan Shearer et Thierry Henry au Hall of Fame de la Premier League, a annoncé l’organisateur du championnat d’Angleterre mardi. Il est le premier des six joueurs que les internautes devaient choisir parmi une liste de 23 pour compléter les huit noms de la première fournée du «Temple de la renommée» récemment créé.

«Il y avait environ 30 joueurs qui auraient pu être élus. Mais, moi, c’est différent. Si vous ne deviez en élire qu’un, c’était moi. Les autres sont tous excellents. Mais moi, je suis exceptionnel...», a déclaré le Français, toujours très sûr de lui, cité sur le site de la Premier League. «Je suis heureux et fier mais en même temps je ne suis pas surpris. J’aurais été surpris de ne pas être élu», a-t-il poursuivi.

70 buts et 56 passes décisives

Quatre fois champion en cinq saisons avec Manchester United, qu’il a rejoint en novembre 1992, Cantona a révolutionné le rapport du football anglais aux joueurs étrangers et surtout latins. Ses 70 buts et 56 passes décisives en 156 rencontres de championnat lui ont valu le surnom de «The King».

Sa légende a été à peine entachée par son coup de pied à un supporter de Crystal Palace qui l’insultait, en janvier 1995, et qui lui avait valu plusieurs mois de suspension.

«J’ai joué au football et j’ai aimé le football, je rêvais de football quand j’étais enfant. Jouer en Angleterre était un rêve», a raconté Cantona. «J’ai eu la chance de jouer dans cette équipe, avec des joueurs formidables, un entraîneur formidable et des supporters formidables», a-t-il énuméré.

«Le football dont je rêvais»

Sous les ordres d’Alex Ferguson, Cantona avait été au premières loges pour assister à l’éclosion de la génération des Paul Scholes, David Beckham, Roy Keane ou Ryan Giggs, tous promis au Hall of Fame à plus ou moins brève échéance.

«On a gagné et on a vraiment pris du plaisir et c’était le football dont je rêvais parce que Manchester United est un club où on veut gagner en faisant les choses bien. C’était comme ça à l’époque de Matt Busby et c’est l’identité et la philosophie du club».

Les noms des cinq autres joueurs choisis par le public pour rejoindre Shearer, Henry et Cantona seront annoncés au fil de la semaine, a précisé la Premier League.

(L'essentiel/afpe)