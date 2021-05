Le Nancéien Amine Bassi signe au FC Metz

Le FC Metz tient son premier renfort du mercato estival 2021/2022. Amine Bassi (23 ans) est officiellement un joueur grenat depuis ce mercredi, annonce le club mosellan dans un communiqué. Le milieu de terrain franco-marocain, qui évoluait depuis 2017 à Nancy, s'est engagé pour quatre saisons et est donc lié avec le club à la Croix de Lorraine jusqu'en juin 2025.

Originaire de la région parisienne et formé à l'ASNL, Amine Bassi était en fin de contrat avec la formation meurthe-et-mosellane et rejoint donc les bords de la Moselle sans la moindre indemnité de transfert. Il compte 105 apparitions et 24 buts sous les couleurs nancéiennes.

Cette saison, le natif de Bezons a marqué sept buts et réussi quatre passes décisives, contribuant au maintien en Ligue 2 de l'ASNL. À Metz, Amine Bassi aura probablement pour mission de faire oublier le meneur de jeu algérien Farid Boulaya, que l'on annonce sous d'autres cieux la saison prochaine.

(pp/L'essentiel)