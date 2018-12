Paris veut éviter le piège, Tottenham rêve des 8es

Dénouement attendu dans le «groupe de la mort», où encore trois clubs peuvent décrocher les deux tickets pour les huitièmes de finales: Naples (1er, 9 points), Paris (2e, 8 pts) et Liverpool (3e, 6 pts). Paris sera qualifié en huitième de finale de Ligue des champions en cas de victoire en Serbie. S'il perd et Liverpool ne bat pas Naples, le club de Neymar sera aussi présent dans le top 16 européen en février. Si Paris fait match nul et si Liverpool bat Naples, il y aura une égalité à trois entre ces clubs, alors tous à neuf points.

Ligue des champions, 6e journée



Mardi



Groupe A

Monaco - Dortmund (21h)

Bruges - Atlético Madrid



Groupe B

Inter Milan - PSV Eindhoven (21h)

Barcelone - Tottenham



Groupe C

Étoile Rouge - Paris (21h)

Liverpool - Naples



Groupe D

Galatasaray - Porto (18h55)

Schalke 04 - Lokomotiv Moscou



Mercredi



Groupe E

Benfica - AEK Athènes (21h)

Ajax Amsterdam - Bayern



Groupe F

Shakhtar - Lyon (21h)

Manchester City - Hoffenheim



Groupe G

Viktoria Plzen - AS Rome (18h55)

Real Madrid - CSKA Moscou



Groupe H

Valence - Manchester United (21h)

Berne - Juventus Turin

Les «Reds» seraient alors en tête de ce mini-championnat à trois, où les résultats contre l'Étoile rouge ne seraient plus pris en compte. Le club français sera qualifié si Liverpool bat Naples par plus d'un but d'écart. Il sera éliminé en revanche si Naples perd d'un but d'écart mais en marquant au moins trois buts à Liverpool (4-3, 5-4, 6-5 par exemple).

Dans le groupe B, il ne reste qu'un billet à distribuer derrière l'intouchable FC Barcelone (1er, 13 pts) entre Tottenham (2e, 7 pts) et l'Inter Milan (3e, 7 pts). Le club italien, qui accueillera le PSV Eindhoven (4e, 1 pt), part a priori avec un avantage sur son rival anglais, qui se déplacera sur la pelouse du Barça. Pour être qualifié, l'Inter devra faire un meilleur résultat que son rival direct. Mais pour les «Spurs», un nul suffit si l'Inter fait nul aussi.

(L'essentiel/afp)