Cagliari sur le podium, M'Gladbach reste leader

Dimanche 10 novembre

La Bundesliga reste dominé par M'Gladbach. Le leader a fait honneur à son statut en venant à bout du Werder Brême (3-1), dimanche pour la 11e journée du championnat. Bensebaini (21e) et Herrmann (22e) ont rapidement donné l'avantage au club noir et blanc. L'inévitable Hermann a corsé l'addition en deuxième période (59e) et le Werder n'a pu que sauver l'honneur (90e). Mönchengladbach compte quatre points d'avance sur son dauphin Leipzig.

En pleine confiance actuellement, Cagliari a corrigé la Fiorentina 5-2 dimanche lors de la 12e journée de Serie A. Les Sardes occupent provisoirement la troisième place, portés par un immense Nainggolan, le Belge a distribué trois passes décisives et marqué un but d'une frappe fantastique. Cagliari reste sur trois victoires consécutives et tient un rythme infernal depuis deux mois. La victoire de dimanche lui permet de dépasser l'Atalanta Bergame et les deux équipes de Rome, trois clubs qui doivent encore jouer ce dimanche.

Samedi 9 novembre

Le FC Metz ramène un bon point de Lille

Le FC Metz a tenu le choc à Lille (0-0), ce samedi soir au stade Pierre-Mauroy, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Grâce notamment à un grand Oukidja dans le but mosellan, les Lorrains sortent de la zone rouge et remontent à la 17e place du classement.

Le Klassiker de la Bundesliga n’a offert aucun suspense: le Bayern s’est largement imposé à domicile face au Borussia Dortmund (4-0), samedi, dans le cadre de la 11e journée du championnat allemand.

Le Real Madrid s'est imposé facilement face à Eibar (4-0), ce samedi, lors de la 13e journée de Liga. Sous une pluie diluvienne et incessante, les Madrilènes ont entamé fort la rencontre avec deux grosses occasions de Karim Benzema : une frappe sur le poteau (4e), puis une tentative repoussée par Marko Dmitrovic (11e), après un bon service d'Eden Hazard.

Le PSG s'impose dans la douleur

Le Paris SG s'est imposé dans la difficulté à Brest (2-1) grâce à un but tardif de Mauro Icardi (85e), pour conforter sa première place avant la trêve internationale, samedi, lors de la 13e journée de Ligue 1. Le double champion de France en titre, privé de ses superstars Neymar et Kylian Mbappé, blessés, a souffert mais a engrangé une victoire bienvenue huit jours après sa déroute surprise chez le mal-classé Dijon (2-1) qui a fait désordre.

Les vice-Champions d'Europe en titre ont été tenus en échec par Sheffield United. Tottenham croyait pourtant tenir le bon bout après l'ouverture du score par Son (58e), mais Baldock (78e) a douché les espoirs londoniens. Sheffield est désormais 5e, Tottenham recule à une bien piteuse 12e place.

Son a marqué ce soir avec Tottenham et a décidé de dédier son but à André Gomes en allant devant la caméra et en s'excusant pour son tacle qui a entraîné la grave blessure du joueur d'Everton



Dans les autres matchs de samedi, Everton l'emporte 1-2 à Southampton, Burnley domine West Ham 3-0 et Newcastle dispose de Bournemouth 2-1.

Valence a battu Grenade 2-0, buts de Wass (74e) et Ferran Torres (90e+7), remontant ainsi provisoirement de la 13e à la 7e place. Grenade reste 6e.

Le RB Leipzig est monté à la 2e place du classement de Bundesliga, en s'imposant 2-4 sur la pelouse de la Hertha Berlin, buts de Werner (38e, s.p., 90e+1), Sabitzer (45e+1) et Kampl (87e). Le club de la capitale avait pourtant ouvert le score par Mittelstadt (32e), avant de réduire une nouvelle fois la marque par Selke (90e+2). De son côté, Schalke 04 a manqué une place sur le podium en concédant le match nul 3-3 en fin de match. Caligiuri (33e), Kabak (67e) et Serdar (79e) ont marqué pour le club de la Ruhr, mais un triplé de Hennings (62e s.p., 74e, 85e) a anéanti leurs espoirs de succès.

Magnifique spectacle d'avant-match entre le Hertha (Ouest-allemand) et le RB Leipzig (Est-allemand) à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin qui divisa l'Europe entre 1961 et 1989 !



Dans les autres matchs, l'Union Berlin a célébré les 30 ans de la chute du mur en s'imposant à Mayence, 2-3, et Augsbourg a gagné 0-1 chez la lanterne rouge Paderborn. Mönchengladbach est toujours leader et joue dimanche. Le choc de cette 11e journée opposera le Bayern à Dortmund ce samedi à 18h30.

Le Torino l'a emporté 0-4 sur la pelouse de l'avant-dernier de Série A, Brescia, grâce à des doublés de Belotti sur pénalties (17e, 26e) et de Berenguer (75e, 81e). Ce succès permet au club turinois de grimper de la 14e à la 11e place du classement.

Chelsea a battu Crystal Palace 2-0 grâce à Abraham (52e) et Pulisic (79e). Un succès qui permet aux Blues de se glisser entre Liverpool et Manchester City et de prendre la 2e place de Premier League aux Mancuniens. En attendant l'énrome choc entre champions d'Europe et champions d'Angleterre, samedi à 17h30.

Alavés a largement battu Valladolid 3-0, grâce à Joselu (26e), Pina (32e) et Perez (75e). Alavés prend ainsi une place et est 15e du classement, Valladolid est 13e.

Vendredi 8 novembre

Nice et Bordeaux ont fait match nul 1-1. Les Aiglons ont ouvert le score par Lees-Melou à la 27e. Briand égalisait sur pénalty à la 50e, permettant à Bordeaux de grappiller un point et une 3e place provisoire. Nice est 10e.

Troisième de la Liga, la Real Sociedad a été tenue en échec à domicile par la lanterne rouge Leganés, 1-1. La Real a ouvert le score par Merino à la 63e, Leganés a égalisé par En-Nesyri à la 78e. La Real Sociedad remonte provisoirement en tête du classement, Leganés reste dernier.

Les deux derniers de Premier League se rencontraient vendredi soir. Et la lanterne rouge Watford l'a emporté 0-2 sur la pelouse de Norwich, grâce à Deulofeu (2e) et Gray (52e). Un premier succès qui permet à Watford de remonter à la 18e place, laissant la dernière position à son opposant du jour.

Sassuolo remonte à la 12e place de Série A grâce à son succès 3-1 sur Bologne, avec des buts de Caputo (34e, 75e) et Boga (69e). Orsolini avait réduit la marque pour Bologne (70e).

