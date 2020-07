Le jeune gardien frappé par la foudre a rejoué

Les images, impressionnantes ont fait le tour du web. Gardien du Znamya Truda, club de troisième division russe, le jeune Ivan Zaborovsky (16 ans) avait été frappé par la foudre en plein entraînement. Immédiatement transporté à l’hôpital, il avait été placé en coma artificiel pour évaluer ses blessures.

This is the harrowing video of the moment Russian 3rd tier club FC Znamya Truda's youth goalkeeper Ivan Zaborovsky is struck by lightning in training



The 16-year-old is currently in a coma and on a life support machine.pic.twitter.com/aoyiiM0CNO