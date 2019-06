La famille Rabiot a offert 12 000 euros à Bosman

12 000 euros: c'est la somme que la famille d'Adrien Rabiot a donnée l'an dernier à l'ancien footballeur belge Jean-Marc Bosman, 54 ans aujourd'hui. Ce dernier est devenu célèbre en 1995, lorsqu'il avait saisi la Cour de justice européenne pour contester le refus de son club, le FC Liège, de le laisser partir à Dunkerque, alors qu'il était en fin de contrat.

Son combat, gagné devant les tribunaux, avait abouti sur l'arrêt qui porte son nom et qui avait eu deux immenses conséquences dans le milieu du ballon rond: la fin des quotas de joueurs étrangers dans un effectif et l'interdiction pour un club de demander des indemnités de départ pour un joueur en fin de contrat.

«Je n'ai plus qu'un seul ami dans le monde du foot»

Après avoir fait la une et bouleversé le monde du football, Jean-Marc Bosman a vécu retiré de la scène footballistique, et surtout très modestement. Il vient d'accorder à Bild une interview dans laquelle il raconte comment il s'était fait offrir 12 000 euros par Véronique Rabiot, la maman et conseillère du joueur du Paris St-Germain, écarté de l'équipe première en décembre dernier pour avoir refusé de prolonger son contrat qui se terminait en juin. Émue par un reportage consacré à Bosman, Véronique Rabiot a en effet décidé de lui venir en aide en lui offrant un joli chèque.

«Je n'ai plus qu'un seul ami dans le monde du football, c'est Adrien Rabiot, explique Bosman dans les colonnes du quotidien allemand. L'an dernier, sa mère a pris connaissance de mon histoire au travers d'un documentaire. Elle l'a trouvée géniale et elle a alors tenu à m'aider. Elle m'a rendu visite avec le frère d'Adrien, et m'a donné 12 000 euros. C'était avant qu'Adrien ne se fasse sortir de l'équipe première, parce qu'il ne voulait pas prolonger avec le PSG».

Adrien Rabiot pourrait rester au PSG

Face au traitement infligé par le PSG à son milieu de terrain, le syndicat international des footballeurs (FIFPro) avait condamné l'attitude du club parisien, en rappelant les fruits du combat mené par Bosman.

Quant à Adrien Rabiot, il pourrait finalement décider... de rester fidèle au PSG et de prolonger son contrat. Une décision qui, si elle devait être confirmée, trouverait sans conteste son origine dans le fait que le directeur sportif parisien Antero Henrique sera prochainement remplacé par Leonardo. Or, ce dernier entretient de bons rapports avec le milieu international français, ainsi qu'avec sa mère et agente.

(L'essentiel)