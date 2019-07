Uber Eats a cédé face aux supporters de l'OM

La présentation officielle du nouveau maillot de l'Olympique de Marseille, lundi, avait fait jaser, déclenchant une vague de protestations d'une rare virulence auprès des supporters du club phocéen. Dont on connaît la ferveur. Raison de cette grogne: le logo de la société américaine de livraison Uber Eats, nouveau sponsor maillot de l'OM, comprenait du vert. Sacrilège!

Sur Twitter, les fans marseillais se sont déchaînés face à ce «manque de goût» et de «respect des traditions», allant même jusqu'à créer #PasDeVertSurNotreMaillot. Un hashtag utilisé plus de 2 000 fois en quelques heures! Cette pression populaire n'a pas laissé insensible la direction d'Uber Eats, qui s'est fendue mercredi d'un communiqué en forme de désaveu.

«Nous avons entendu les supporters de l'OM, c'est pour cette raison que nous avons décidé de modifier la couleur du logo, explique Stéphane Ficaja, General Manager Uber Eats pour l'Europe de l'Ouest et du Sud. Nous voulons respecter l'identité du club et nous serons toujours à l'écoute des supporters. L'OM est un club passionné, historique et emblématique en France, notre volonté première est de lui rendre hommage et d'être plus qu'un sponsor.» Et le vert, «miraculeusement», s'est transformé en noir.

Partenaire de tous ceux qui aiment l'OM, Uber Eats s'affichera en noir sur le maillot. Rendez-vous le 4 août. pic.twitter.com/OgVs5b39LT– Uber Eats France (@ubereats_fr) 3 juillet 2019

(L'essentiel)