Adrien Rabiot pourrait être licencié par le PSG

Après la rupture sportive, celle du contrat? Adrien Rabiot, mis à pied à titre conservatoire, est convoqué mercredi par la direction du PSG. Un entretien préalable qui ne marquera pas forcément la fin de ce dossier empoisonné.

Qu'est-il reproché à Adrien Rabiot?

Le PSG a notifié au milieu de terrain de 23 ans sa mise à pied conservatoire, une procédure rare dans le foot, le 14 mars, date à partir de laquelle il est interdit d'accès aux installations du club, tout en continuant à toucher son salaire. Selon L'Équipe, Rabiot a été sanctionné pour être sorti en boîte de nuit au soir de l'élimination dès les 8es de finale de Ligue des champions par Manchester United le 6 mars, mais aussi pour son «like» d'une vidéo sur les réseaux sociaux de Patrice Evra, qui célébrait la qualification des Anglais.

Si cette procédure donne le coup d'envoi du match judiciaire, du côté sportif, le divorce a été acté en décembre, au moment de la mise à l'écart du joueur, après l'échec des négociations sur sa prolongation de contrat qui arrive à terme en juin. Depuis, Rabiot a disparu des feuilles de match, et même du groupe pro pendant quelques jours en janvier, lors d'un passage, contesté, avec la réserve.

Quelle suite à l'entretien?

L'entretien préalable va se passer entre la direction parisienne et Rabiot, qui peut être accompagné par un autre salarié du PSG, généralement un représentant du personnel. L'employeur va exposer ses griefs, et le joueur doit s'expliquer. Cependant, il ne faut pas s'attendre à une décision dans la foulée: la loi exige un délai entre deux jours ouvrables et un mois pour notifier la sanction.

La plus grave que risque Rabiot est son licenciement, qui signifierait son départ immédiat du PSG à trois mois du terme de son contrat. Un autre scénario lui serait plus favorable, en cas de blâme, d'avertissement, ou de mise à pied disciplinaire, limitée dans le temps et avec retenue de salaire, qui lui permettront de finir la saison avec le groupe. En revanche, les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites par la loi.

La fin de l'histoire?

S'il licencie Adrien Rabiot, le PSG n'aura pas pour autant tiré un trait sur ce dossier qui l'empoisonne depuis des semaines. Le joueur peut se défendre en saisissant la commission juridique de la Ligue ou le conseil des prud'hommes, lequel cas prolongerait le litige de plusieurs mois. «Dans 99% des cas, cela se règle devant la Ligue», explique Philippe Piat, coprésident du syndicat des footballeurs professionnels (UNFP). Le PSG peut aussi réintégrer Rabiot, et mettre en sourdine le dossier jusqu'à l'expiration du contrat fin juin... Mais à quel prix, en termes d'image pour les deux parties?

