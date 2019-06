Neymar fait l'objet d'une plainte pour viol

L'attaquant vedette Neymar a été accusé de viol par une femme qui a déposé une plainte à São Paulo pour des faits qui se seraient produits à Paris, a révélé samedi le site brésilien Uol. Plusieurs sites brésiliens ont publié dans son intégralité le plainte d'une femme dont l'anonymat a été préservé, qui accuse le footballeur du PSG d'avoir été agressif et de s'être montré violent.

D'après Uol, la victime présumée aurait séjourné trois jours à Paris, du 15 au 17 mai, mais aurait attendu vendredi dernier pour porter plainte, une fois de retour au Brésil, parce qu'elle se sentait «émotionnellement secouée». Elle serait entrée en contact avec le joueur à travers le réseau social Instagram, et ses billets d'avion et son hôtel auraient été payés par un assistant du joueur. «Le soir, il est arrivé à l'hôtel, visiblement en état d'ébriété. Ils ont commencé à discuter et à échanger des caresses», décrit la plainte publiée par Uol. «À partir d'un moment, il est devenu agressif et a fait usage de violence pour avoir une relation sexuelle avec la victime sans son consentement», est-il précisé dans le texte.

«On m'accuse de viol, c'est un gros mot, c'est très fort, mais c'est ce qui se passe», a regretté Neymar dans une vidéo de sept minutes publiée sur Instagram. «Cela m'a surpris, c'était quelque chose de très moche, de très triste, car qui me connaît sait quel genre de personne je suis, sait que je ne ferais jamais une chose pareille», a-t-il poursuivi. Il a ensuite fait défiler, pour se disculper, le long échange de messages qu'il a eu avec la jeune femme entre mars et mai sur la messagerie WhatsApp, y compris les photos dénudées qu'il a reçues, tout en floutant le nom de l'intéressée.

(L'essentiel/afp)