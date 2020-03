Manchester cale, Leipzig laisse filer le Bayern

Dimanche 1er mars

L'Atlético Madrid a concédé son 11e match nul de la saison en championnat, en faisant 1-1 sur le terrain de l'Espanyol Barcelone, bon dernier de Liga, dimanche lors de la 26e journée. Les Madrilènes ont cédé les premiers, sur un but contre son camp de Stefan Savic, qui a taclé un centre de Wu Lei dans sa propre cage (24e), avant d'égaliser par une superbe reprise de volée de Saul Niguez dès le retour des vestiaires (46e). Les Colchoneros retombent au quatrième rang.

Leipzig et le Bayer Leverkusen se sont quittés sur un match nul (1-1), dimanche pour la 24e journée de Bundesliga. Ce partage des points n'arrange pas les joueurs de l'est de l'Allemagne, qui abandonnent deux unités au Bayern Munich, large vainqueur d'Hoffenheim (0-6) samedi. L'écart entre les deux formations au classement est désormais de trois points.

Dans l'un des rares matches à avoir été maintenus ce week-end en Serie A, l'Atalanta a fait parler la poudre à Lecce. Les joueurs de Bergame se sont imposés largement (2-7), grâce notamment à un triplé de Zapata. L'équipe toujours engagée en Ligue des champions conforte sa quatrième place au classement, à l'issue de cette 26e journée tronquée.

Le match nul de Chelsea samedi, lors de la 28e journée de Premier League, n'a pas spécialement profité à ses rivaux pour les places européennes, puisque Manchester United a également partagé les points, sur le terrain d'Everton, dimanche (1-1). Calvert-Lewin avait rapidement ouvert le score (3e), avant l'égalisation du Mancunien Fernandes (31e). De son côté, Tottenham a carrément perdu à domicile contre Wolverhampton (2-3), après avoir pourtant mené 1-0 puis 2-1.

Petit score mais trois points pour Lille, vainqueur dimanche à Nantes (0-1), dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Les Dogues profitent du but d'André pour conserver leur quatrième place et continuer à mettre la pression sur Rennes, troisième avec un point de plus.

C'est dans le temps additionnel que le FC Séville a assuré sa victoire contre Osasuna (3-2), dimanche lors de la 26e journée de Liga. Le troisième but a été inscrit par En-Nesyri dans les arrêts de jeu, permettant aux Andalous de reprendre la troisième place au classement.

Samedi 29 février

Invaincu jusqu'ici en championnat cette saison et même depuis 44 matches de Premier League, Liverpool a fini par perdre son invincibilité face à l'avant-dernier, Watford (3-0), samedi, pour la 28e journée. Au classement, ce revers - le premier depuis 45 matches en championnat ! - n'a évidemment aucune incidence sur la course au titre, les 22 points d'avance sur Manchester City restant un gouffre apparemment infranchissable.

Mais les hommes de Jürgen Klopp sont privés du record de victoires de suite en championnat.

Amiens a été battu à domicile, samedi soir, par un concurrent direct pour le maintien, le FC Metz (1-0). Les Picards n'ont rien pu faire face à la frappe enroulée magnifique de Farid Boulaya. Metz se donne de l'air avec une 15e place, neuf points devant son adversaire du soir, qui compte lui toujours cinq points de retard sur le barragiste, Nîmes.

C’est terminé ! Le #FCMetz s’impose à @AmiensSC (0-1) et réalise une excellente opération dans la course au maintien ! ???????? pic.twitter.com/C8HpVhqt7K — FC Metz ☨ (@FCMetz) February 29, 2020

Le Bayern Munich a conforté, samedi, sa première place en atomisant Hoffenheim (6-0) lors de la 24e journée de Bundesliga, une rencontre achevée par des banderoles insultantes et une passe à dix surréaliste entre joueurs des deux équipes. Les Bavarois ont démarré en trombe, avec des buts de Serge Gnabry et Joshua Kimmich dans les sept premières minutes. Le jeune attaquant néerlandais Joshua Zirkzee et le Brésilien Philippe Coutinho ont ensuite corsé la note avant la mi-temps. Le Bayern a profité en seconde période des espaces et largesses défensives de Hoffenheim, avec de nouveaux buts de Coutinho et de l'international allemand Leon Goretzka.

Mais des ultras du Bayern ont déployé des banderoles ordurières visant le riche propriétaire de Hoffenheim, Dietmar Hopp, cible régulière de supporters allemands. Les joueurs et l'entraîneur du Bayern, ainsi que le directeur sportif Hasan Salihamidzic et l'ex-gardien emblématique Oliver Kahn, membre du conseil d'administration du club, ont alors couru vers leurs supporters pour leur demander de ranger ces banderoles.

Historical scenes at Rhein-Neckar-Arena Bayern Munich Hoffenheim are just passing the ball around

Message is clear: no room for hatredpic.twitter.com/9lbEVqZAlq — Nazih (@Nazih__Mansour) February 29, 2020

Le Paris SG a dominé Dijon (4-0) grâce à un doublé de Kylian Mbappé samedi pour la 27e journée de Ligue 1, mais a perdu son ailier Angel Di Maria sur blessure, à onze jours du 8e de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund. Pablo Sarabia, et Mauro Icardi ont également marqué pour les Parisiens, qui reprennent 13 points d'avance en tête du classement mais ont vu sortir Di Maria après un quart d'heure, touché à une cuisse, dans un match où plusieurs mesures ont été mises en place face à l'intensification de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus.

Vendredi 28 février

Marseille, surpris par Nantes au Vélodrome lors de la journée précédente (3-1), s'est bien relancé en allant s'imposer 3-2 à Nîmes grâce à un triplé de son attaquant argentin Dario Benedetto vendredi en match d'ouverture de la 27e journée de Ligue 1. L'OM conforte ainsi sa deuxième place. Nîmes, qui avait ouvert la marque dès la 5e minute par Zinédine Ferhat et l'a conclue par une tête de Lucas Deaux dans le temps additionnel, reste 18e.

