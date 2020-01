Le FC Barcelone remplace Valverde par Setien

Barça-Valverde, divorce acté: lâché par ses dirigeants, critiqué pour son jeu terne et pragmatique malgré deux Liga remportées (2018, 2019), l'entraîneur Ernesto Valverde n'a jamais réussi à se faire accepter au FC Barcelone, et a été remercié lundi, remplacé par l'ex-technicien du Betis Séville Quique Setien. Désavoué par les fans et en interne, Valverde, déjà sur la sellette au creux de l'automne, a payé cher la défaite du Barça en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid (3-2) jeudi à Jeddah (Arabie Saoudite), son dernier match passé sur le banc catalan.

Le club catalan a décidé de se séparer d'un entraîneur en pleine saison pour la première fois depuis janvier 2003 et le limogeage de Louis Van Gaal. Le club et le technicien «sont parvenus à un accord pour mettre un terme au contrat qui les unissait», a indiqué le Barça lundi en soirée, en ajoutant dans un communiqué séparé avoir «trouvé un accord» avec Quique Setien jusqu'au 30 juin 2022. Les dirigeants blaugranas, réunis toute l'après-midi ce lundi au Camp Nou pour trancher l'avenir de Valverde, ont décidé de confier les clés de l'équipe à cet ex-milieu de terrain de l'Atlético Madrid, qui a notamment entraîné Las Palmas et le Betis Seville.

Il signera son contrat mardi et sera présenté à la presse à 14h30 au Camp Nou. Il sera sur le banc dimanche au Camp Nou pour la réception de Grenade, son premier match au Barça.

(L'essentiel/afp)