Toppmöller: «Higuain? Nous n'avons pas peur»

Vous et votre groupe allez découvrir San Siro, un stade mythique, ça vous fait quoi?

«J’ai hâte de rejouer et d’aider l’équipe. Ce match face à Dudelange est très important pour notre avenir européen».



Landry Bonnefoi (gardien de Dudelange):

«Il y aura plus de 600 supporters dudelangeois et on espère les rendre fiers ce soir à San Siro. Ça reste un match de foot et on va essayer de prendre au moins un point, ce serait bien de ne pas finir la campagne avec zéro au compteur».





Dino Toppmöller: Des trois équipes qui composent notre groupe, c’est clair, c’est le stade qui a la plus grande histoire. Il s’est passé tellement de choses ici. Par contre, pour l’ambiance, cela risque d’être moins bien qu’au Betis ou encore qu’à l’Olympiakos. Il y a aura certainement moins de monde, peut-être 20 000 spectateurs.

Vous êtes au complet pour ce match?

Il manque Milan Bisevac, qui est malade, et Patrick Stumpf, qui est forfait. Kevin Malget est apte et pourrait jouer quelques minutes au moins.

A-t-on besoin d’un discours pour motiver ses joueurs avant un tel match?

Non, je ne pense pas, mais mon rôle, c’est de leur faire comprendre qu’ils ne sont pas ici pour regarder le grand stade ou échanger les maillots. Je suis un compétiteur et même si c'est Milan en face, on jouera donc pour faire un résultat.

En face il y aura Gonzalo Higuain, le buteur du match aller (0-1)…

On sait que c’est un joueur de classe mondiale, mais nous n’avons pas peur. De toute façon, il est impossible de défendre seulement sur lui. Il est toujours dangereux et a toujours envie de marquer des buts. Mais il faut dire qu’à l’aller, même s’il a marqué le but, notre défense a fait du très bon travail sur lui.

Pour le reste de l’équipe, Gennaro Gattuso a annoncé qu’il allait un peu faire tourner son effectif et lancer un ou deux jeunes…

Quand on regarde l’effectif d’une équipe comme l’AC Milan, tous les joueurs sont redoutables. Mais c’est clair que je préfère que des éléments comme Suso ou Higuain ne jouent pas. Ce serait bien qu’ils nous prennent un peu à la légère après avoir vu toutes nos erreurs individuelles à l’Olympiakos (5-1), mais je ne crois pas que ce sera le cas.

Devant le QG milanais du @F91Diddeleng , une poignée de fans lance l'avant-match face à l'@acmilan . @lessentiel pic.twitter.com/OpBnFCccXb — Di Filippo (@PDiFilippo12) 29 novembre 2018

600 supporters du @F91Diddeleng ont fait le déplacement à @acmilan pour le match de @EuropaLeague ce soir. 600, c'est un peu moins que la moyenne d'affluence pour Dudelange les jours de match de championnat à domicile. @lessentiel pic.twitter.com/hZAn7VD1vY — Di Filippo (@PDiFilippo12) 29 novembre 2018

(De notre envoyé spécial à Milan, Philippe Di Filippo.)