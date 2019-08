Le Progrès tient tête aux Rangers mais est éliminé

Cette fois-ci, les Rangers ne sont pas tombés dans le piège. Portée par ses deux buts d'avance du match aller (2-0) et par plus de 1 000 spectateurs écossais, la formation de Glasgow n'a pas trop tremblé au stade Josy-Barthel. Elle aurait pu se mettre à douter si la tête d'Emmanuel Françoise, sur un corner de Sébastien Thill, avait atterri 50 cm plus à droite dans le petit filet du but (25e).

Ou si Sébastien Thill, seul aux six mètres, était parvenu à trouver le cadre avec sa reprise (59e). Mais les joueurs de Niederkorn ont manqué d'efficacité lors de leurs rares incursions dans les vingt derniers mètres. En face, les Rangers avaient rapidement trouvé le poteau par l'intermédiaire de Scott Anfield, suite à une sortie approximative du gardien Sébastien Flauss (11e).

Steven Gerrard, plutôt serein

Cependant, malgré une nette possession du ballon, ils ne parvenaient pas vraiment non plus à mettre le feu. Mais eux n'en avaient pas besoin. Et Jermain Defoe n'a donc eu que très peu de bons ballons se mettre sous la dent en attaque. Ce qui ne semblait pas gêner Steven Gerrard, plutôt serein sur ou debout devant son banc. Les dix dernières minutes allaient néanmoins être très compliquées pour un Progrès qui avait beaucoup donné.

Mais Adrien Ferino (80e), Yann Marques (88e) puis le gardien Sébastien Flauss s'interposaient juste devant la ligne pour éviter la défaite. Éliminés de la compétition, les joueurs de Niederkorn pourront néanmoins se dire qu'après deux matchs, ils sont toujours invaincus face aux Glasgow Rangers au Luxembourg.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)