Les fans centenaires de City récompensées

98 year-old Olga and 102 year-old Vera are amongst our mascots today! Blues for 85 years! #cityvffc #mancity pic.twitter.com/63Zjmc8l43 — Manchester City (@ManCity) 15 septembre 2018

On a l'habitude de voir des enfants entrer sur la pelouse aux côtés des plus grandes stars du championnat d'Angleterre. Samedi, à l'occasion de la rencontre contre Fulham, Manchester City a pris le contrepied en invitant deux de ses fans les plus fidèles à accompagner les joueurs.

Il s'agit de Vera Cohen (102 ans) et sa sœur Olga Halon (97 ans). La BBC explique que Vera suit les matches des Citizens depuis près de 85 ans et continue d'assister à tous les matches à domicile avec Olga, son fils Danny et son beau-fils Roger. Une belle histoire de famille.

Les deux dames ont aussi eu l'occasion d'échanger quelques mots avec le manager du champion d'Angleterre, Pep Guardiola. «Pep m'a dit bonjour et je l'ai remercié de tout ce qu'il a fait pour cette équipe. Les choses étaient très différentes à l'époque. Il n'y avait même pas de tableau pour annoncer le score la première fois que je suis venue, juste un homme qui se promenait pour indiquer le score sur un tableau noir», raconte-t-elle au média britannique.

Vera Cohen (102 ans) et sa jeune sœur Olga Halon (98 ans), abonnées à Manchester City depuis 1930, ont accompagné les joueurs hier pour leur entrée sur le terrain avant le match contre Fulham. pic.twitter.com/7AKpy05YHz — Thierry Hubac (@ThierryHubac) 16 septembre 2018

"Vera Cohen, together with her 98-year-old sister Olga Halon, walked out with the players"https://t.co/gYBUPYhCqG @ManCity — Interfaith Matters (@__Interfaith__) 16 septembre 2018

(L'essentiel)