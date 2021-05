Benzema, la surprise de la liste de Deschamps?

Et si c'était lui la grosse surprise de la liste de 26 joueurs pour l'Euro que Didier Deschamps dévoilera ce mardi soir, vers 20h20, sur TF1 et M6? Selon plusieurs médias sportifs, dont le quotidien L'Équipe, un retour en équipe de France de Karim Benzema n'est pas à exclure. L'attaquant du Real Madrid n'a plus revêtu la tunique bleue depuis octobre 2015, et un doublé face à l'Arménie, lors de sa 81e et dernière sélection chez les Bleus (27 buts). Il a depuis été impliqué dans l’affaire de chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena, dont le procès aura lieu du 20 au 22 octobre prochains.

Un retour en équipe de France du joueur formé à Lyon est possible, selon plusieurs médias, qui avancent plusieurs raisons. L'attaquant français réalise une grande saison avec le Real. Il a ainsi inscrit 29 buts en 45 rencontres, toutes compétitions confondues. Karim Benzema pourrait aussi profiter de la méforme d'Olivier Giroud, qui a très peu joué ces derniers mois à Chelsea, et constituer une alternative plus que crédible au poste d'avant-centre.

La décision définitive sera prise ce mardi matin, lors d’une dernière réunion avec le staff des Bleus, croit savoir BFM TV. Le sélectionneur serait tenté de réintégrer celui qui vient d'être désigné meilleur joueur français à l'étranger. S’il était finalement sélectionné, Benzema pourrait rejoindre Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Anthony Martial, Wissam Ben Yedder et Olivier Giroud, au sein de l'attaque tricolore.

(pp/L'essentiel)