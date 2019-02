«Désolé, mais je l'ai fait avec le cœur»

L'entraîneur de l'Atlético Madrid ne s'est pas défilé après la victoire des «Colchoneros» 2-0 contre la Juventus de Cristiano Ronaldo en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mercredi soir. Le bouillant coach argentin a expliqué pourquoi il avait mimé un geste obscène devant son public après le but tardif de José Maria Gimenez face à la «Vieille dame» (78e, 1-0). «C'était simplement pour montrer que mon équipe avait des c*******. Je suis désolé si j'ai heurté certaines personnes...», a raconté Diego Simeone à Sky Sports Italia.

Pas dirigé contre l'adversaire

L'entraîneur de 48 ans a encore ajouté: «J'ai fait ça en tant que joueur pendant le match Lazio-Bologne et j'ai réédité ce geste pour montrer à nos supporters que nous avons des c*******. Ce n'était pas dirigé contre l'équipe adverse, je me suis tourné vers nos propres supporters».

L'Argentin a fait son mea culpa: «Ce n'est pas un geste très sympathique, je l'admets, mais j'ai senti le besoin de le faire, a exposé Simeone. Ce fut un match tellement difficile. Nous nous sommes battus si fort. Je devais montrer ce que je ressentais. Je ne peux que m'excuser si quelqu'un s'est senti offensé, mais je l'ai fait avec mon cœur».

(L'essentiel)