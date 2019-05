«Je ne dirai rien sur Pogba avant la fin de saison»

Zinédine Zidane a préféré ne pas trop en dire sans pour autant écarter la piste du milieu de terrain français : « Paul Pogba ? On verra à la fin de la saison » https://t.co/I4IhL7Xsy5 pic.twitter.com/8VxYbvIRei— L'ÉQUIPE (@lequipe) May 5, 2019

Alors que le Real Madrid n'a signé qu'une seule victoire au cours de ses quatre derniers matches, la presse espagnole s'impatiente de voir Zinédine Zidane remettre l'équipe de la capitale sur les bons rails. Et il sera évidemment question du recrutement cet été en vue de renforcer le contingent en vue de la saison prochaine.

Dans la mesure où l'entraîneur français n'avait pas caché son admiration et son intérêt pour Paul Pogba, meneur de jeu de l'équipe de France et actuel joueur de Manchester United, «Zizou» a été relancé sur le sujet samedi soir en conférence de presse. Les rumeurs d'un départ de la star tricolore, pointée du doigt pour ses performances en dents de scie depuis son retour à Manchester en 2016, se faisant dans le même temps de plus en plus insistantes.

Une victoire laborieuse

«J'ai dit que Pogba était un bon joueur et que je le connaissais, mais rien de plus a répondu le coach français de la «Maison blanche». Je ne vais pas commencer à m'immiscer là-dedans maintenant. Quand tout va bien, on te le pardonne. Mais lorsque ça va mal et que tu dis une bêtise, ça te retombe dessus. Alors je ne dirai rien. Pogba est un joueur de Manchester United. Il est très bon et il évolue là-bas. On verra à la fin de la saison quels joueurs viendront et lesquels partiront. Je ne vais pas dire que nous avons l'intention d'enrôler Paul Pogba aujourd'hui. Je ne dirai rien tant que rien n'est fait».

Dimanche, le Real a battu Villareal 3-2 pour le premier des trois matches qu'il reste à disputer en Liga cette saison.

(L'essentiel)