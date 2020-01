Toulouse concède sa dixième défaite d'affilée

Dimanche 12 janvier

Nantes a battu Saint-Étienne (0-2) dimanche dans un stade Geoffroy-Guichard à huis-clos lors de la 20e journée de Ligue 1. Mehdi Abeid (23e) et Ludovic Blas au retour des vestiaires ont marqué les deux buts des Nantais. Les Canaris reviennent à la 4e place, à un point derrière Rennes, troisième. Saint-Étienne reste englué à la 15e place.

Le match entre Bournemouth et Watford, dimanche lors de la 22e journée de Premier League, opposait deux équipes mal en point, 18e et 19e au classement. Ce sont les visiteurs qui l'ont largement emporté (0-3) et qui passent devant leurs adversaires du jour au classement.

Samedi 11 janvier

Toulouse a concédé sa dixième défaite d'affilée en Ligue 1 en s'écroulant devant Brest (5-2), samedi lors de la 20e journée, se rapprochant à deux unités de la pire série de l'histoire du championnat. Les Crocodiles ont quand à eux profité de la réception de Reims (2-0) pour reprendre du poil de la bête.

Tout en maîtrise face à Tottenham diminué par les blessures (Harry Kane, Moussa Sissoko), Liverpool a porté son avance en tête du championnat à 16 unités sur Leicester et 17 sur Manchester City qui joue à Aston Villa dimanche.

Retombés dans le ventre mou du classement (8e avec 9 points de retard sur Chelsea, 4e), les Spurs de José Mourinho ont pourtant eu leur lot d'occasions par Lucas Moura (5e), Son Heung-min (7e, 60e, 90+3) ou Giovanni Lo Celso (82e).

Longtemps mené, Lyon a renversé Bordeaux (2-1) grâce à Maxwel Cornet et Moussa Dembélé samedi pour la 20e journée de Ligue 1, remontant à seulement quatre longueurs du podium provisoire avec cette troisième victoire sur ses quatre derniers déplacements en championnat.

Au stade Matmut Atlantique, une bourde du défenseur lyonnais Joachim Andersen a permis à Jimmy Briand d'ouvrir le score pour les Girondins (15e). Mais Cornet, d'un tir dévié (50e) et Dembélé, bien lancé par l'Ivoirien (53e), ont permis à l'OL de s'imposer et de remonter à la cinquième place du classement provisoire. L'égalisation bordelaise signée Laurent Koscielny (85e) a été refusée pour hors-jeu après recours à l'arbitrage vidéo.

Manchester United et Chelsea étaient en forme ce samedi après-midi. Le club mancunien a ainsi surclassé Norwich 4 buts à zéro, tandis que le club londonien n'a fait qu'une bouchée de Burnley, trois buts à zéro. Au classement, Chelsea, 4e, revient à 5 points de Manchester City (3e), qui se déplace dimanche à Aston Villa. De son côté, Manchester United est 5e, à cinq points de... Chelsea.

Première titularisation et premier but: le retour de Zlatan Ibrahimovic a réussi à l'AC Milan qui, après plus d'un mois sans victoire, s'est imposé 2-0 samedi à Cagliari lors de la 19e journée, grâce notamment à un but du Suédois. «Ibra» avait déjà joué la semaine dernière face à la Sampdoria Gênes (0-0) mais il était seulement entré en jeu pour la dernière demi-heure après avoir débuté le match sur le banc.

Arsenal a été accroché ce samedi sur le terrain de Crustyal Palace (1-1). Pierre-Emerick Aubameyang avait ouvert le score pour les Gunners, mais Jordan Ayew a remis les deux équipes à égalité. Au classement, Arsenal végète à la 10e place.

L'Olympique de Marseille, solide dauphin du Paris SG, a pris de l'élan vendredi pour sa seconde partie de saison, en battant sur le fil (1-0, but de Strootman) le surprenant 3e, Rennes, en ouverture de la 20e journée du championnat de Ligue 1. Marseille, qui a engrangé 25 points sur les 27 possibles lors des 9 dernières journées, poursuit sa série de matches sans défaite, et met fin à celle de cinq victoires de Rennes, relégué à 8 points du 2e mais avec un match en retard à jouer mercredi à Nîmes.

