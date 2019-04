Il ne savait pas que le but de City avait été annulé

#LiguedesChampions? Sissoko est passé par tous les sentiments https://t.co/l6qqCE5ggz– beIN SPORTS (@beinsports_FR) 18 avril 2019

L'international français de Tottenham Moussa Sissoko est rentré aux vestiaires sitôt après le cinquième but de Sterling pour Manchester City (93e minute), mercredi soir à l'Etihad Stidium. Ne sachant pas que cette réussite allait finalement être annulée pour un hors-jeu du passeur Kun Agüero, Sissoko a donc vécu de longues minutes en étant sûr d'être éliminé.

Après le match, Sissoko a décrit les sentiments contrastés qu'il a vécus à nos confrères français. «J'étais sur le banc, j'ai vu le but du 5-3, et j'étais tellement dans tous mes états que je suis rentré directement au vestiaire, a-t-il expliqué. J'étais tout seul, personne ne m'avait accompagné, aucun écran de télé ne diffusait, et dans ma tête on était éliminés. C'est un des membres du staff qui est entré dans le vestiaire à la fin, et qui m'a lancé: «Incroyable, on l'a fait!» Je lui ai répondu: «Comment ça, on l'a fait? Mais non...» C'est à ce moment-là qu'il m'a dit que le but avait été annulé! Alors, j'ai remis un tee-shirt, j'ai oublié ma blessure et j'ai couru dehors rejoindre mes coéquipiers, pour ne pas manquer la célébration d'un moment aussi historique. Cela a été un choc émotionnel incroyable.»

Le défenseur, qui était sorti peu avant la mi-temps en raison d'une blessure aux adducteurs après un duel avec De Bruyne, ne jouera pas la revanche de ce match, samedi en Premier League (13h30, à l'Etihad Stadium toujours). «Ce sera trop juste pour samedi, a-t-il confirmé. J'espère que ça ira la semaine prochaine.»

Sissoko devra donc se contenter de suivre le match à la télévision. On a quand même un conseil à lui donner: qu'il n'éteigne pas de son poste si City marque à nouveau dans le temps additionnel! On ne sait jamais...

(L'essentiel)