Iker Casillas veut diriger la fédération espagnole

Iker Casillas (38 ans), ancien gardien et capitaine de l'équipe d'Espagne championne du monde en 2010, a annoncé lundi être candidat à la présidence de la fédération espagnole (RFEF) en 2020. «Oui, je me présenterai à la présidence de la RFEF quand les élections seront convoquées. Ensemble, nous allons repositionner notre fédération à la hauteur du meilleur football du monde: celui d'Espagne», a écrit Casillas sur son compte Twitter, avec le mot-clé «#IkerCasillas2020».

«J'ai informé de cette décision le président de mon club, le FC Porto, à qui je ne peux qu'exprimer mes plus sincères remerciements», a ajouté l'ancien portier du Real Madrid (1999-2015), qui semble donc se diriger vers une retraite sportive. Sa candidature était un secret de polichinelle en Espagne: la presse avait déjà évoqué un entretien avec la secrétaire d'État au Sport, Irene Lozano, durant lequel Casillas avait avancé son souhait de se porter candidat. «Nous travaillons avec le plus grand respect et la plus grande détermination sur notre candidature. Plus de 23 000 électeurs nous attendent lors d'élections justes et transparentes», a indiqué le champion du monde 2010 et double champion d'Europe (2008, 2012).

Carrière entre parenthèses

Il aura pour adversaire l'actuel président de la RFEF, Luis Rubiales, qui a déjà fait part de son intention de se présenter à sa propre succession. D'après la règlementation actuelle, les élections devront se tenir durant la deuxième moitié de l'année 2020, après les Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août). Mais la direction actuelle a demandé à avancer les élections au premier semestre de l'année, sous prétexte de l'imminence de l'Euro-2020 (12 juin-12 juillet).

Victime d'un infarctus en mai 2019 alors qu'il évoluait sous les couleurs du FC Porto depuis 2015, Iker Casillas a intégré le staff de son équipe pendant sa convalescence, sans annoncer formellement qu'il raccrochait les crampons. Il n'a plus rejoué en match officiel depuis.

(L'essentiel/afp)